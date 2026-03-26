Her 100 çocuktan birinde görülüyor! Basit bir enfeksiyon sanmayın, kalıcı hasar bırakıyor...

Reflü denilince çoğumuzun zihninde genellikle mide ve yemek borusu kaynaklı sindirim sorunları canlansa da, aslında her 100 çocuktan birinin hayatını sessizce tehdit eden çok daha kritik bir tablo olan böbrek reflüsü var. Sık tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonlarının en sinsi habercisi olan bu hastalık, basit bir enfeksiyon denilerek geçiştirildiğinde böbrek dokusunda kalıcı hasarlar bırakıyor. Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, teşhiste geç kalındığında sürecin, geri dönüşü olmayan bir yola; yani böbrek yetmezliği kadar ilerleyebildiğini söyledi.