Rinoplastide uluslararası zirve: NoseCraft toplantısı dünya çapındaki uzmanları İstanbul’da buluşturdu

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, burun estetiği alanında dünya çapındaki uzmanları "NoseCraft: From Craft to Art" adlı canlı cerrahi toplantısında üçüncü kez bir araya getirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, rinoplasti alanında uluslararası düzeyde dikkati çeken "NoseCraft: From Craft to Art" toplantısı, bu yıl da alanında uzman isimleri İstanbul'da buluşturdu.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu bünyesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, canlı cerrahi uygulamalarıyla modern teknikler katılımcılarla birebir paylaşıldı.

Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'nın da katıldığı toplantı kapsamında üç farklı rinoplasti ameliyatı canlı olarak gerçekleştirildi. Primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon rinoplasti operasyonları, konferans salonundan anlık olarak katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılar, ameliyat sürecini detaylarıyla izleme ve teknikleri doğrudan öğrenme fırsatı bulurken, etkinlik boyunca rinoplasti alanında öne çıkan seçkin hekimler de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Farklı vaka örnekleri üzerinden yapılan değerlendirmelerle, cerrahi teknikler ve hasta yönetimi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

"HER CERRAHIN KENDİNE ÖZGÜ BİR TEKNİĞİ VAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NoseCraft toplantısının temel yaklaşımını anlatan Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu, rinoplastinin yalnızca teknik bir ameliyat olmadığını, aynı zamanda estetik bakış açısı ve deneyim gerektiren çok katmanlı bir süreç olduğunu belirtti.

Soylu, "Öncelikle yüzün ortasında yer alan ve hem nefes alma fonksiyonunu sağlayan hem de dış görünümü belirleyen sağlam bir yapı kuruyoruz. Bu yapı, dayanıklı, dengeli ve uzun yıllar formunu koruyabilecek şekilde planlanmalı. Ardından bu iskeleti kişinin yüzüne en uygun, doğal ve estetik görünüme kavuşturuyoruz. İşte bu da işin sanatsal tarafını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, rinoplastinin ameliyat öncesi planlamadan ameliyat sürecine ve sonrasındaki hasta yönetimine kadar her aşamasıyla oldukça zor bir alan olduğuna dikkati çekerek, 20 yılı aşkın deneyimi ve binlerce ameliyata rağmen hala her vakada yeni şeyler öğrendiklerini vurguladı.

Bu tür uluslararası toplantıların en büyük katkısının farklı bakış açılarını görmek olduğunu aktaran Soylu, "Her cerrahın kendine özgü bir tekniği var. Ancak başkalarının yaklaşımını görmek, farklı çözüm yollarını keşfetmek mesleki gelişim açısından çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, toplantının içeriğine ilişkin detayları paylaşarak, şunları kaydetti:

"Organizasyonda canlı cerrahiler özellikle farklı hasta profillerini kapsayacak şekilde planlanıyor. Katılımcılar teorik bilginin ötesine geçerek ameliyat sürecini birebir izleme fırsatı buluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç farklı cerrahi vaka planladık. Primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon rinoplasti operasyonları yapacağız. Bu üç farklı ameliyatın rinoplastinin önemli bir bölümünü kapsıyor. Canlı cerrahiler katılımcılara gerçek zamanlı öğrenme imkanı sunuyor."