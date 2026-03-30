Haberler Sağlık Haberleri Bel ağrısı yaşayanlar dikkat! Bu hataları yapıyor olabilirsiniz
Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:04

Bel ağrısı, günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olarak pek çok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle uzun süre hareketsiz kalmak, yanlış pozisyonda yük kaldırmak ve günlük işlerde vücudu hatalı kullanmak bel ağrılarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Çoğu zaman basit bir kas zorlanması gibi görülse de, bu ağrılar zamanla ilerleyerek yaşam kalitesini düşürebiliyor ve daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Kalender, bel ağrısının özellikle günlük hayat alışkanlıklarından kaynaklandığını ifade etti. Dr. Kalender, bel ağrıları ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı.



"ESKİSİ KADAR HAREKET ETMİYORUZ"
Bel ağrısının toplumun yaklaşık yüzde 80'ini etkileyen çok yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirten Dr. Kalender, "Kadınlar, özellikle ev işlerinde daha fazla fiziksel yük altında kaldıkları için bu rahatsızlığa biraz daha yatkındır. Bunun en önemli nedeni vücudun yanlış kullanılmasıdır. Günümüzde eskisi kadar hareket etmiyoruz, spor yapmıyoruz ve kas dengemiz giderek bozuluyor" dedi.



"YANLIŞ POZİSYONDA YÜK KALDIRMAK BEL SAĞLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLER"
Ev işleri sırasında en sık yapılan hatalardan birinin dizleri kullanmadan belden eğilerek çalışmak olduğunu kaydeden Kalender, "Bu hareketin sürekli tekrarlanması zamanla bel ağrısına yol açar. Aynı şekilde fazla kilo ve ağır yük kaldırmak da önemli risk faktörleridir. Özellikle yanlış pozisyonda yük kaldırmak bel sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkiler. Bel ağrısı bazı durumlarda bacaklara vurabilir. Eğer hastalık ilerlerse ayaklarda uyuşma ve güç kaybı görülebilir. Bu durum genellikle bel fıtığının bir göstergesidir. Vakaların büyük bir kısmı ilaç ve fizik tedavi ile düzelir. Ancak bazı hastalarda ameliyat kaçınılmaz hale gelebilir. Bel ağrılarından korunmak için düzenli ve dengeli spor yapılması gerekir. Özellikle yürüyüş ve yüzme bu konuda oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra ideal kilonun korunması da büyük önem taşır. Düzenli egzersizle bel ağrılarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür" dedi.

