Sabahları sıcak su içmek sindirim ve kabızlığa iyi geliyor

Geleneksel Çin tıbbında ve Hint kökenli kaynaklarda; sıcak veya ılık su içmenin sağlığa yararlı olduğu binlerce yıldır savunuluyor. Ancak bu kadim uygulama, sosyal medyada trend olmasının ardından yeni bir kitleye ulaştı. Milyonlarca izlenme alan sosyal medyadaki videolarında; gençlerin sıcak su içtiği, sıcak kahvaltılar yaptığı ve güne esneme hareketleriyle başladığı görülüyor. Peki bu basit yaşam tarzı alışkanlıkları gerçekten sağlığımıza faydalı mı? Çin'de milyonlarca insan tarafından uygulanan geleneksel tıbbın temel inançlarından biri, enerjinin vücutta dolaştığı prensibine dayanıyor. Bu teori, evde sıcak terlik giymek ve güne sıcak bir kahvaltıyla başlamak gibi diğer geleneksel Çin tıbbı uygulamalarının da temelini oluşturuyor.

NEDEN GELENEKSEL TIP?

Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) geleneksel tıp alanında çalışan birimin yöneticisi Dr. Shyama Kuruvilla, sosyal medyada yayılan ilginin, giderek büyüyen bir toplumsal eğilimi yansıttığını söylüyor. Kuruvilla açıklamasını şöyle örneklendiriyor: "Almanya'da yapılan bir çalışma, nüfusun yüzde 70'inin, hatta daha fazlasının, geleneksel tamamlayıcı ve bütünleyici tıp yöntemlerinden birini kullandığını gösteriyor. Geleneksel yöntemleri savunan diğerleriyse modern tıbba güvenmiyor. Bu şüphecilik Covid salgınında ortaya çıkmış olabilir.

DERİN KÜLTÜR

ABD'de yapılan bir çalışmada, doktorlara ve hastanelere olan güvenin 2020'de yüzde 70'in üzerindeyken, 2024'te yaklaşık yüzde 40'a düştüğü görülüyor." Bazıları da kişiselleştirilmiş ve bütünsel bir yaklaşım sunduğu için geleneksel tıbba ilgi duyuyor. Sıcak su içmek gibi alışkanlıklar, zihin, beden ve çevre dengesini savunan bu tür sağlık anlatılarına yönelimin bir işareti olabilir. Bu sağlık inanışları aynı zamanda birçok insan için derin köklü kültürel, manevi ve tarihi öneme sahip.

YEMEK BORUSUNDAKİ SPAZMLARI GİDERİR

Aile hekimi Dr. Rosy Brooks, güne ılık su içerek başlamanın önemli faydaları olabileceğini söylüyor. "Ilık su, sindirim sistemine iyi geliyor ve kabızlıkta da yarar sağlıyor" diye ekliyor. Ayrıca, ılık suyun yemek borusundaki spazmları yatıştırmaya yardımcı olabileceğine dair az miktarda kanıt olduğunu da belirtiyor.

DETOKS ETKİSİ YOK

Dr. Selina Gray ise "Soğuk suyun ise sağlığa zarar verdiğine dair hiçbir kanıt yok" diyor. Ayrıca sosyal medyadaki bazı iddialara rağmen, ılık su içmenin yağ yakabileceğine, metabolizmayı hızlandırabileceğine veya "detoks" yapabileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını vurguluyor. "Biri ılık suyu tercih ediyorsa ve bu onu daha fazla su içmeye teşvik ediyorsa bu harika, ancak bu metabolik bir kısayol değil" diye de ekliyor.

ÇOCUKLARIN DUYGU KOÇU OLUN

Araştırmalar, ebeveynlerin çocuklarıyla konuşurken daha fazla soru sormasının dikkat ve özdenetimi geliştirdiğini gösteriyor. Zor duyguları birlikte keşfetmek ise özellikle etkili. Bu yöntem "duygu koçluğu" olarak adlandırılır ve duyguları tanımlamak, kabul etmek, açıkça konuşmak ve sağlıklı başa çıkma yolları göstermek anlamına gelir. Bu yaklaşım, pandemi döneminde stresin etkilerini azaltmaya da yardımcı oldu. Çocuğun yaşadıklarını kabul etmek, onun stresle daha iyi başa çıkmasını sağlar ve duygusal becerilerini geliştirir.