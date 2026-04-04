Baharda göz alerjisine lazer cerrahisiyle 9 saniyede son

Bahar aylarında artan göz alerjisi kabusu nedeniyle lazer göz cerrahisine ilgi artıyor. Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sezer Hacıağaoğlu, özellikle mevsimsel alerjik konjonktivit sorunu yaşayan kişilerin, bu dönemde gözlerde kaşıntı, yanma, kızarıklık ve lensle uyumsuzluk gibi problemlerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bunun da lazer göz cerrahisine olan ilgiyi arttırdığına dikkat çeken Op. Dr. Hacıağaoğlu, bu konuyla ilgili bakın neler anlattı...

MEVSİMSEL ALERJİK KONJONKTİVİT

Op. Dr. Hacıağaoğlu, "Bahar aylarında polen, toz ve diğer alerjenlerin artması, kontakt lens kullanıcıları için ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle mevsimsel alerjik konjonktivit sorunu yaşayan bireyler, bu dönemde gözlerde kaşıntı, yanma, kızarıklık ve lensle uyumsuzluk gibi problemlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunlar, göz problemi yaşayanları lazer göz cerrahisine sevk ediyor" dedi.

BAHARDA LENS TAKMAK İŞKENCE GİBİ

Peki ama neden bahar ayları lens kullanan hastaların kabusu haline geliyor? İşte bu sorunun yanıtını Op. Dr. Hacıağaoğlu, şöyle verdi: "Bahar aylarında gözde kuruluk, batma ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle lens takmak neredeyse işkence haline gelebiliyor. Bu da birçok kişiyi kalıcı bir çözüm sunan lazer cerrahisine yöneltiyor."

DEVREYE LAZER TEKNOLOJİLERİ GİRİYOR

Teknolojik gelişmelerden en hızlı etkilenen alanların başında tıp dünyası geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Hacıağaoğlu, tam da bu noktada devreye 30 yılı aşkın bir süredir güvenle uygulanan göz lazer tedavilerinin yetiştiğini söyleyerek, "Bu tedaviler günümüzde minimal işlem süreleri ile gözlük ve lenslere veda imkânı sunuyor" dedi.

KAYGILARI ORTADAN KALDIRIYOR

Göz cerrahisinde yıllardır uygulanan SMILE yönteminin, robotik cerrahinin gücüyle birleşerek SMILE Pro'ya dönüştüğünü de belirten Op. Dr. Hacıağaoğlu, "Bu sorunu yaşayanlar için devreye lazer teknolojileri giriyor. SMİLE Pro tekniği de bu kapsamda çok başarılı. Aslında temel yaklaşım aynı olsa da sistemin içine robotik cerrahinin dahil olması her şeyi değiştirdi. Eskiden dakikalar süren işlemler, artık inanılmaz bir hızla yapılabiliyor. Öyle ki, SMILE Pro ile tedavinin lazer aşaması sadece 9 saniye sürüyor. Bu süre hem biz hekimler hem de hastalar için büyüleyici bir hız" diye konuştu.



İŞLEM SADECE 9 SANİYE SÜRÜYOR

SMİLE Pro teknolojisinin, cerrahi süreci teknik bir müdahale olmanın ötesine taşıyarak, hasta için üst düzey bir konfor deneyimine dönüştürdüğünün altını çizen Op. Dr. Hacıağaoğlu, bu teknolojik ferahlığın psikolojik etkilerini şu şekilde anlattı: "SMILE Pro'da hastayı çevreleyen ve görüşü kısıtlayan tünel tipi yapılar tamamen devre dışı bırakılmıştır. Operasyon süresince sedyede uzanırken, önünüzün tamamen açık olması, klostrofobik endişelere son vererek, cerrahi kaygıyı minimize eder. Sadece lokal anestezi sağlayan damlalar eşliğinde, robotik kolun milimetrik bir hassasiyetle yaklaşarak, işlemi 9 saniye gibi rekor bir sürede tamamlaması, hastanın operasyon boyunca kendisini güvende ve ferah bir ortamda hissetmesini sağlar."



GÜNLÜK HAYATA HIZLI DÖNÜŞ

Yöntemin sunduğu en iyi avantajın, cerrahi müdahalenin mikro düzeyde tutulması olduğunu belirten Op. Dr. Hacıağaoğlu, şöyle dedi: "Operasyon sırasında gözde sadece 2 mm'lik mini bir kesi yapılıyor. Bu, doku bütünlüğünün maksimum seviyede korunması demek. Dokuya gösterilen bu hassasiyet, aslında hastanın ertesi güne kısıtlama olmadan taptaze bir bakışla uyanması demek. Hasta net bir görüşe kavuşurken, gözün o doğal ve güçlü yapısını da en üst düzeyde korumuş oluyoruz. Geleneksel yöntemlerde sıkça görülen göz kuruluğu riski bu yöntemde minimuma iniyor. Bu da özellikle ekran başında çok vakit geçiren profesyoneller için SMILE Pro'yu ilk tercih haline getiriyor."

LAZER CERRAHİSİ KİMLER İÇİN UYGUN?

TEKNOLOJİ ne kadar ilerlerse ilerlesin, lazer tedavileri için uzman bir hekimin detaylı muayenesinin şart olduğunu söyleyen Op. Dr. Hacıağaoğlu, her vakanın titizlikle incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, lazer cerrahisinin kimler için uygun olduğunu şöyle sıraladı:

18-40 yaş arası 8 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat olan hasta grubunda lazer tedavisi ilk seçenek olarak kabul edilir.

Hastanın göz yapısı ve uygunluğu göz önünde bulundurulduğunda ilk tercih SMILE Pro'dur.

SMILE Pro yöntemine uygun olmayan göz yapısına sahip kişilere iLASIK yöntemi uygulanabilir.

Korneası daha ince olan hastalarda ise yüzeye uygulanan lazer yöntemleri (PRK, LASEK, Trans-PRK) tercih edilebilir.

40-45 yaş üzerindeki, yakın görme probleminin (presbiyopi) başladığı hastalarda ise hem uzağı hem yakını düzelten göz içi lens uygulamaları daha ideal bir çözüm olmaktadır.

Bu yöntemle, aynı zamanda katarakt sorunu da tek seansta ortadan kaldırılabilmektedir.