Maç yapmadan önce dikkat! Halı sahada kalp krizi riski sandığınızdan yüksek

"GÖĞSE ALINAN SERT DARBELER ANİ RİTİM BOZUKLUKLARINA NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Telat Keleş, maç esnasında sporcunun daha önce karşılaşmadığı halsizlik, baygınlık hissi, ani çarpıntı ya da göğüste sıkışma gibi şikayetlerin ortaya çıkması halinde oyuna devam etmemesi gerektiğini, bu durumda spora ara verilmesi ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını söyledi.

Göğüs bölgesine alınan şiddetli darbelerin de risk oluşturabildiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Keleş, "Müsabaka sırasında göğse alınan sert ve şiddetli darbeler ani ritim bozuklukları nedeniyle ölüme neden olabilir. Örneğin, çok şiddetli şut atıldı ve kişinin göğsüne, kalbinin üzerine gelmesi ölümcül ritim bozukluğuyla kişinin ani ölümüne neden olabilir. Kalp hastalığı ve şikayetleri olmayan bir kişi de halı saha maçı sırasında fenalaşabilir. İnsanlar çoğu zaman şikayet yoksa kalp hastalığı da yoktur diye düşünüyor ancak kalp hastalıkları hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebilir." diye konuştu.