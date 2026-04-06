Sosyalleşmek beyni koruyor

ABD'li sinirbilimci Ben Rein, sosyalleşmenin artık çoğu zaman bir lüks gibi göründüğünü ancak hem ruh sağlığımızı hem de fiziksel sağlığımızı güçlendirebildiğini söylüyor. BBC'ye verdiği demeçte, "Başkalarıyla bağ kurduğumuzda genelde kendimizi daha iyi hissederiz. Bunun nedeni, beynimizde bizi iyi hissettiren sosyal ödül sistemleri olması" diye anlatıyor. Oksitosin, dopamin ve serotonin olmak üzere üç nörotransmitter sosyalleştiğimizde tetikleniyor. Bu süreç ise evrime dayanıyor çünkü bir zamanlar gruplar hâlinde yaşamak hayatta kalmak için kritikti. Why Brains Need Friends: The Neuroscience of Social Connection (Beyin Neden Arkadaşa İhtiyaç Duyar: Sosyal Bağların Sinirbilimi) adlı kitabın da yazarı Ben Rein, "Oksitosinin inflamasyonu azaltabildiğine, sinir hücrelerini koruduğuna, bağışıklık işlevini desteklediğine, kemik gelişimini desteklediğine ve sosyal stresi azaltabildiğine dair kanıtlar var" diyor.

YALNIZLIK ZARAR VERİYOR

Sosyal izolasyon kaygı, depresyon ve intihar riskine karşı insanları daha savunmasız ve strese meyilli hâle getiriyor. Bu yönde çok sayıda bilimsel kanıt var. Başkalarıyla çok az ya da hiç temas olmaması hâli aşırı izolasyon olarak tanımlanıyor ve ölüm riskini artırıyor. Bazı araştırmalar, izolasyonun ölüm riskini %32 artırdığını söylüyor.

KORTİZOL YÜKSELİYOR

Rein'e göre, izolasyon insanı aniden öldürmüyor ancak kalp hastalığı, diyabet ve demans gibi diğer rahatsızlık risklerini artıran stres tepkisini tetikleyebiliyor. Bunun nedeni, vücudun daha fazla kortizol salgılamasına yol açarak kronik enflamasyona açık hâle getirmesi. Bu durum sağlıklı dokulara zarar verebiliyor. "Uzun süreli bir stres tepkisi içinde olmak beyniniz ve vücudunuzdaki dokular için yorucu ve yıpratıcıdır ama aynı zamanda kronik inflamasyona yol açan biyolojik etkileri de var" diye ekliyor Rein. Peki neden daha az sosyalleşiyoruz? Bunda önemli bir etken "her şeyin otomatik hâle gelmesi". Bir zamanlar sizi başka bir insanla yüz yüze getiren şeyler artık ortadan kalkıyor.

PANDEMİNİN ETKİSİ BÜYÜK

Marketlerdeki self-servis kasaların artışı mesela. Rein, "Artık kasiyerle konuşmanıza gerek yok ya da market alışverişinizi internetten sipariş ediyorsunuz" diyor. Covid-19 pandemisi sırasında insanların aşırı izolasyona maruz kalmasının büyük etkisi olduğunu, bunun bizi pandemi sona erdikten sonra bile daha az etkileşime şartlandırdığını söylüyor.