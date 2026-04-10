Her şey onların sağlıklı gülüşü için

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen '6 Yaş Diş Taraması Programı' 2025–2026 eğitim öğretim yılında belirlenen 2 pilot ilçede başarıyla tamamlandı.

BİN 556 ÇOCUĞUN DIŞI ÇÜRÜK

Güngören ve Sultanbeyli ilçelerinde 35 okulda gerçekleştirilen okul taramaları kapsamında toplam 6 bin 636 öğrencinin ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı. Muyaene sonuçlarında bin 556 öğrencide diş çürüğü tespit edildi. Taramalar sonucunda tedavi ihtiyacı belirlenen çocuklar için gerekli yönlendirmeler yapılarak, kamu sağlık tesislerinde tedavi süreçleri başlatıldı.

DETAYLI MUAYENE

Program kapsamında yalnızca tarama değil; erken teşhis edilen vakaların takibi ve tedavisi de titizlikle yürütüldü. MHRS üzerinden randevusu oluşturulan ve başvurulan çocuklara yönelik yapılan işlemler arasında diş çekimi, dolgu, fissür örtücü uygulamaları ve flor uygulamaları yer aldı.

KORUYUCU SAĞLIK

"Koruyucu sağlık hizmetleriyle geleceği güvence altına alıyoruz" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olması için koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendiriyoruz. Okul temelli tarama programlarımız sayesinde ağız ve diş sağlığı sorunlarını erken dönemde tespit ederek, tedavi süreçlerini hızlıca başlatıyoruz. Erken teşhis ve zamanında müdahale ile hem çocuklarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de ileride oluşabilecek daha ciddi sağlık sorunlarının önüne geçiyoruz. Bu çalışmalarımızı il genelinde yaygınlaştırarak, sürdürmeye devam edeceğiz."

YAŞAM BOYU SAĞLIKLI DİŞLER

Çocukluk döneminde yapılan düzenli diş kontrollerinin; yalnızca mevcut sorunların tespitini değil, aynı zamanda sağlıklı bir ağız yapısının temelinin oluşturulmasını da sağladığını söyleyen Doç. Dr. Güner, erken dönemde kazanılan ağız bakım alışkanlıkları sayesinde çocukların yaşam boyu sağlıklı dişlere ve gülüşlere sahip olması hedeflenmektedir" dedi.



ERKEN YAŞTA DİŞ MUAYENESİ ÇOK ÖNEMLİ

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Uzman Diş Hekimi Dt. Mine Özsoy, çocuklarda erken diş muayenesinin önemine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı: "Diş hekimi muayeneleri ilk dişin sürmesiyle birlikte başlamalıdır. Özellikle 5–6 yaş döneminde yapılan kontroller, hem süt dişlerinin sağlıklı değişimini hem de kalıcı dişlerin doğru gelişimini destekler. Erken dönemde fark edilmeyen çürükler, beslenme sorunlarına, ağrıya ve çene gelişiminde bozulmalara yol açabilir." Dt. Özsoy, ayrıca çocukların diş hekimiyle erken yaşta tanışmasının ileride oluşabilecek diş hekimi korkusunu önlediğini ve ağız hijyeni alışkanlıklarının bu dönemde kazanılmasına katkı sağladığını belirtti.



AĞIZ DİŞ HASTANELERİNDE ÇOCUKLARA TEDAVİ

GÜNÜMÜZDE çocuklarda diş çürüklerini önlemek amacıyla çeşitli koruyucu tedaviler uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) ve Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde (ADSH) çocuklara yönelik fissür örtücü ve flor uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar dişlerin çiğneme yüzeylerini koruyarak, çürük oluşma riskini azaltıyor ve çocukların dişlerini daha uzun süre sağlıklı şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor. Çocukların ilk diş hekimi muayenesi, ilk diş çıktıktan sonra ya da en geç 1 yaş civarında yapılması öneriliyor. Dişlerin ve çene yapısının sağlıklı gelişimi için çocukların ilk ortodontik değerlendirmesinin ise 6–7 yaş civarında yapılması öneriliyor.