Mikroplastikler sinsice vücudumuzu zehirliyor

Amsterdam merkezli Plastic Soup Foundation tarafından finanse edilen bir rapor, mikroplastiklerin ne kadar büyük yer kapladığını ortaya koydu. Doğrudan insan bedenini tehdit eden tekstil boyalarından mutfak malzemelerine, bebek oyuncaklarından kişisel bakıma kadar birçok ürünün vücudumuza mikroplastik sızdırdığı kanıtlandı. Bu parçacıklar, kan dolaşımına karışarak dokularda birikiyor. Ayrıca, bebeklerin maruz kaldığı plastik yükünün yetişkinlerden kat kat fazla olması endişe yaratıyor. Uzmanlar, günlük hayatta plastik kullanımının azaltılması ve üretim süreçlerinde daha sıkı denetimler yapılması çağrısında bulunuyor.