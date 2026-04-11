Çocuğunuz kulağını çok sık çekiyorsa dikkat!

Kulak enfeksiyonları, burun ve boğaz sorunları nedeniyle ebeveynler, çocuklarını çok sık doktora götürüyor. Bakın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, çocukları huzursuz eden kulak ağrısı hakkında neler anlattı…

6 ÇOCUKTAN 5'İNDE GÖRÜLÜYOR

Kulak ağrısı çeken henüz konuşamayan küçük çocuklar ve bebeklerin, ağrının varlığını kulaklarını çok sık çekerek belli edebildiklerini belirten Uzm. Dr. Ertural, "Her 6 çocuktan 5'inde 3 yaşına kadar kulak ağrısı daha sık görülüyor. Kulak ağrısına yol açan enfeksiyonlara zamanında müdahale edilmediğinde ise işitme kayıpları yaşanabiliyor" dedi.

AĞRININ NEDENLERİ

Çocuklarda kulak ağrısına yol açan nedenleri ise Uzm. Dr. Ertural, şöyle sıraladı:

■ Kulak enfeksiyonu (Orta kulak veya dış kulak enfeksiyonu olarak da adlandırılır)

■ Kulakta biriken sıvı

■ Yüzücü kulağı (Suya maruz kalma)

■ Kulak kirinin kanalı tıkaması

■ Kulağa sokulan ve orada sıkışıp kalan cisimler (Pamuk çubuklarının kullanımında kalan parçalar)

■ Kulak kanalının tahriş olması ya da ortaya çıkan yaranın olması.

■ Diş çürüğü veya diş çıkarma gibi bir diş probleminin varlığı

■ Sık tekrarlanan boğaz ağrısı

SOĞUK ALGINLIĞI KULAK ENFEKSİYONUNU TETİKLİYOR

ORTA kulak ve dış kulak enfeksiyonlarının nedenlerini Uzm. Dr. Ertural, şöyle sıraladı: "Orta kulak enfeksiyonu genellikle 7 yaşın altındaki çocuklarda sık rastlanan bir durum. Özellikle de soğuk algınlığı sonrasında etkili olur. Orta kulak ile burnun arka kısmını birbirine bağlayan östaki tüplerinin gelişmemiş olması nedeniyle orta kulakta sıvı birikir. Bu nedenle zararlı bakteriler bu alanda çoğalır. Dış kulak enfeksiyonlarının ise en önemli nedeni dış kulak kanalının enfekte olmasıdır. Sonuç olarak ağrı veya akıntı ortaya çıkar. Bu enfeksiyonlar büyük çocuklarda yaygın bir durumdur. Aşırı suya maruz kalma (yüzücü kulağı), tırnak ya da pamuk çubuklarıyla kulak kanalının tahriş edilmesinden kaynaklanabilir."





EN ÖNEMLİ SEBEBİ ENFEKSİYON

ÇOCUKLARDAKİ kulak enfeksiyonunun çoğu zaman orta kulakta aniden ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Ertural, şunları söyledi: "Orta kulak, kulak zarı ile iç kulağın arasında bulunan hava dolu boşluktur. Bu boşlukta, ses titreşimlerini kulak zarından iç kulağa ileten kemikler bulunur. Orta kulağı, boğaz arkasına bağlayan kanalda ise östaki tüpleri vardır. Bu tüpler kulaktaki hava basıncını düzenler ve orta kulak boşluğunda sıvı birikmesini önler. Östaki borusundaki sorunlar ise orta kulak boşluğundan sıvı boşalmasının zorlaşmasına ve işitme kaybına neden olabilir. Kulak enfeksiyonları da sıvı birikmesine yol açar. Sonuç olarak sıvı birikimi orta kulağın enfekte olmasının en önemli nedenidir."

EBEVEYNLERE ÖNEMLİ UYARILAR

UZM. Dr. Ertural, kulak ağrısı ile başlayan sürecin önlenmesi için şu tavsiyelerde bulundu:

■ Çocuklara grip aşısının sezon başında yaptırılması enfeksiyonun oluşma olasılığını düşürecektir.

■ Çocukların kulağı, pamuk çubukları veya sivri cisimlerle kesinlikle temizlenmemelidir.

■ Mevsimsel nezlesi olan kişilerden çocuklar uzak tutulmalıdır.

■ Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır.

■ Bebeklere yatar vaziyette kesinlikle biberon verilmemelidir.