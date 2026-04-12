Baharda ‘uzayan öksürük’ tehlikesi!

Bahar geldi ama havalar bir türlü ısınmadı. Soğuk havadan sıcak havaya geçiş de kolay değil. Özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde polenler bronşları hassaslaştırıyor. Bu durumda nefes borularımız normalden daha duyarlı hale geliyor. Havanın serin olması da solunum yollarını zorlayarak, rahatsızlığı artırabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergün Tozkoparan, bu dönemde alınabilecek basit önlemlerin çok önemli olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi...

ÖKSÜRÜK HAFTALARCA SÜREBİLİR

Bazı kişilerde, nezle veya boğaz ağrısı gibi enfeksiyon belirtileri geçtikten sonra bile öksürüğün haftalarca devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tozkoparan, şöyle dedi: "Bu hassasiyet nedeniyle öksürük haftalarca sürebilir. Bazı kişiler nefes alırken hafif bir ıslık sesi veya hırıltı duyabilir. Özellikle geceleri öksürükler artabilir ve uyku kalitesi düşebilir."

SEBEBİ ENFEKSİYON MU?

Uzayan öksürüğün nedeninin her zaman enfeksiyondan kaynaklanmadığını da söyleyen Prof. Dr. Tozkoparan, "Bazen vücut enfeksiyonu tamamen atlatmış olsa da bronşlar hala hassas kalabilir ve alerjik reaksiyonlar öksürüğün bitmesini engelleyebilir. Öksürük, hala iyileşmekte olan bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, bronşların alerjik veya hassas olması nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle doktor tetkikleri bu zamanlarda çok önemlidir" dedi.

BAHAR ALERJİSİ SADECE BURUN AKINTISI YAPMIYOR

Öksürükle ilgili toplumda bazı yaygın yanlış inanışlar bulunduğunu ve bunların özellikle bahar aylarında öksürük şikayeti olan kişiler için kafa karıştırıcı olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Tozkoparan, şu bilgileri verdi:

Öksürük uzadıysa enfeksiyon geçmemiştir düşüncesi doğru değildir; enfeksiyon iyileşmiş olabilir, ancak alerjik bir zemin veya bronşların hassaslaşması öksürüğün haftalarca sürmesine yol açabilir.

Benzer şekilde, antibiyotik öksürüğü her zaman keser inancı da yanlıştır; alerjik veya astmatik öksürüklerde antibiyotik kullanmak fayda sağlamaz.

Bahar alerjisi sadece burun akıntısı yapmaz. Bahar alerjisi öksürük, hırıltı ve göğüste sıkışma hissi gibi belirtilere de yol açabilir.

Hırıltılı solunum sadece ağır astımda görülür düşüncesi de doğru değildir; hafif astım ataklarında veya enfeksiyon sonrası bronş hassasiyetinde de hırıltılı solunum görülebilir.

ZORUNLU OLMADIKÇA ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN!

BAHAR aylarında uzun süren öksürüklerde antibiyotik kullanmanın çoğu zaman gerekli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tozkoparan, "Çünkü bu dönemde görülen öksürüklerin büyük kısmı alerjik reaksiyonlar, astım veya bronşların hassasiyetinden kaynaklanır. Bu nedenle öksürük her zaman bakteriyel bir enfeksiyon anlamına gelmez. Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder ve virüslerden ya da alerjik nedenlerden kaynaklanan öksürüklerde etkili değildir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise yan etkilere yol açabileceği gibi dirençli bakteri gelişimine de sebep olabilir" diye uyardı.