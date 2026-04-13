TİROİT KANSERİNİ DONDURUYORLAR

Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) tarafından düzenlenen 'TGRD 2026 Ulusal Kongresi'nde konuşan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Saim Yılmaz, tiroit kanserlerinde uygulanan yeni yöntemleri anlattı.

KANSERLİ DOKUYU HEDEF ALIYOR

Tiroit kanserlerinin yaklaşık yüzde 80'inin çok yavaş büyüyen ve genellikle uzak metastaz yapmayan kanserler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle dedi: "Öyle ki, bu kanserlerde 20 yıllık sağ kalım oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Böylesine yavaş seyirli bir kanser türünde, tiroit gibi önemli bir organın ameliyatla alınması ve yüksek doz radyasyon (atom tedavisi) verilmesinin günümüzde çok gerekli olmadığı düşünülmektedir. Onun yerine 'ısıtma' ve 'dondurma' gibi ablasyon yöntemleriyle sadece kanserli dokunun tam olarak öldürülmesi ve tiroidin kalan sağlam kısmının korunması tercih edilmektedir."

METASTAZ OLMAMALI

Ablasyonun yapılabilmesi için hastada ultrasonda bariz bir lenf nodu metastazı saptanmamış olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Çapı 1 cm'nin altında olan kanserler hem 'ısıtma' hem de 'dondurma' gibi ablasyon yöntemleriyle güvenli olarak tedavi edilebilirler. Daha büyük kanserler de ise dondurma (kriyoablasyon) yöntemi tercih edilmektedir" dedi.

İĞNE DELİĞİNDEN AMELİYATSIZ YÖNTEMLER

Embolizasyonda ise kasıktan anjio yöntemiyle damara girilerek, tiroit nodülleri ve guatr kitlesini besleyen damarların çok minik taneciklerle tıkadıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle dedi: "Kanlanması kesilen nodüler canlılıklarını kaybeder ve küçülürler. Hem ablasyonlar hem de embolizasyon tedavileri ameliyatsız ve tiroidi koruyan yöntemlerdir. Bu tedaviler lokal anestezi altında bir iğne deliğinden yapılır ve hasta çok kısa sürede normal hayatına dönebilir. "

ZEHİRLİ NODÜLLERE ABLASYON

Zehirli, toksik nodüllerde biyopsi gerekli olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, uyguladıkları tedavi yöntemi hakkında şu bilgileri verdi: "Ameliyat ya da atom tedavisi yerine bu hastalar günümüzde daha çok ablasyon yöntemi ile tedavi edilirler. En çok radyofrekans, mikrodalga ve kriyoablasyon yöntemi tercih edilir. Ablasyondan sonra nodül küçülür."

İYİ HUYLU TİROİT NODÜLLERİNDE MİKRODALGA

Benign yani iyi huylu nodüllerin, genellikle tedavi gerektirmediğini, ancak takiplerde büyüyen, çevre dokuya bası yapan veya kozmetik sorun yaratan iyi huylu nodüllerin tedavi gerektirebildiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu tür nodüllerde en sık kullanılan yöntem ablasyondur; kistik (sıvı dolu) nodüllerde alkol ablasyonu, et kıvamında katı (solid) nodüllerinde ise ısıtma (radyofrekans, mikrodalga) ya da dondurma (kriyoablasyon) tedavileri tercih edilir. Ablasyondan sonra 6 ay içinde tedavi edilen nodüllerde yüzde 60-80 civarında bir hacimsel küçülme elde edilebilir."