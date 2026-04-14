Milyonlarca migren hastasına müjde! Türk bilim insanları ilk kez açıkladı: Meğer asıl neden beyin değilmiş...

BAĞIRSAKTAKİ BOZULMA MİGRENİ TETİKLİYOR

NÖROM'un araştırma sonuçlarına göre kronik migren hastalarında CGRP ve bağırsak mikrobiyotasında bozulma gözüküyor, bağırsak geçirgenliği artıyor. Bunlar, migrenin sadece beyinde değil, bağırsak–beyin ekseni üzerinden de şekillendiğini gösteriyor. Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve NÖROM Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, "Migrenin kökeninde mitokondrilerin enerji üretimindeki yetersizlikler yer alıyor. Bulgular migrenin yalnızca beyinde değil, tüm vücudun enerji sistemiyle ilişkili bozukluk olduğunu gösteriyor. Bu nedenle migren, tüm sistemin enerji dengesizliği olarak görülmeli. CGRP, vücutta migren ataklarını tetikleyen ve baş ağrısını şiddetlendiren bir madde. Kronik migrenlilerde bu madde normalden fazla bulunuyor. Kronik migreni olan kişilerde hem beyinde (CGRP üzerinden) hem de bağırsaklarda sorun görülüyor. Bu da migrenin 'beyin-bağırsak bağlantısı' ile de yakından ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Migren bağırsak-beyin ekseni üzerinden de etkileniyor yani bağırsaklardaki bozulma beyindeki migren mekanizmalarını tetikliyor" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!