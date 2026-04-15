Kaliteli spermi kadın seçiyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, Stockholm Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi'nde yapılan çığır açan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Meğer, eski anlatılar yanlışmış. Araştırmanın sonucuna göre insan yumurtalarının pasif alıcılar olmadığı, aksine hangi spermin kendilerini dölleyeceğini seçen aktif yapılar olduğu ortaya çıktı.

EN HIZLI DEĞİL EN UYUMLU

Op. Dr. Kalay, "Bu çalışmaya göre doğal yolla gebelikte 'seçilen' sperm, yumurtayla birleştiği anda, yumurta yapısını hızla değiştirerek, diğer spermlerin içeri girmesini engeller. Bu keşfin, insan döllenmesini yeniden tanımlayarak, yaşamın başlangıcının yalnızca bir yarış değil, biyokimyasal uyumla ilgili olduğunu vurguluyor" dedi.

KADIN YUMURTASI SEÇİCİ

"Bu çalışmaya göre, spermler yumurtayı döllemek için yarışa giriyor, ancak yarışı kimin kazanacağına kadının yumurtası karar veriyor" diyen Op. Dr. Kalay, bilimin yeni keşfi hakkında şu bilgileri verdi: "Yumurta pasif değildir. Seçer. En hızlıyı değil, en uyumlu olanı seçer."

ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI

Bilimsel çalışmanın 'Proceedings of the Royal Society B' dergisinde yayımlandığını söyleyen Op. Dr. Kalay, "Bilim insanlarının yaptığı çalışma, yumurtaların 'seçimi' kolaylaştırmak için kimyasal sinyaller kullandığını gösterdi. Hayat yarışla değil, biyokimyasal uyumla başlar. Kadın yumurtası, belirli ve uyumlu spermleri yönlendirmek için 'kemoatraktan' adı verilen kimyasal sinyaller salgılar. Bu da sürecin kazanılan bir yarıştan ziyade seçim olduğunu gösteriyor" dedi.

SALGILANAN HORMON MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR

Yumurtaların, belirli spermleri çekmek için 'kemoatraktanlar' salgıladıklarını ve genetik olarak daha uyumlu olanları tercih ettiğini söyleyen Op. Dr. Kalay, "Sadece en hızlı ya da en güçlü olanı değil. Yüksek düzeyde seçici bir kontrol var burada. Spermlerin körü körüne yumurtaya doğru yarıştığı eski anlatı yanlıştır. Bunun yerine döllenme, kimyasal olarak yönlendirilen karmaşık bir seçilim sürecidir" diye konuştu.

5 MİLYON SPERM ARASINDAN SEÇİYOR

DOĞAL gebelikte tek bir yumurtanın bu aktif rolü oynadığına dikkat çeken Op. Dr. Kalay, "Kadın yumurtası 2.5- 5 milyon sperm arasından bu seçimi yapıyor. Bu bilimsel çalışma beni çok heyecanlandırdı. Çok ilginç bir çalışma. Hangi spermin birinci olacağına en hızlı, en kaliteli olan değil, kadın karar veriyor. Yumurtanın salgıladığı kimyasal maddeler, en iyiyi buluyor" dedi.