Kalp ve beyin sağlığı için portakal yiyin

Son yıllarda özellikle şeker içeriği nedeniyle eleştirilen portakal suyu ve diğer meyve sularının sağlık üzerindeki etkileri yeniden tartışılmaya başlandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen, portakalın içerdiği antioksidan maddelerin damar sağlığını korumada önemli rol oynayabileceğini belirterek, bakın neler anlattı…

MEYVENİN KENDİSİ FAYDALI

Portakal suyunun kan şekerini hızlı yükselttiği yönünde yaygın bir görüş bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Gönen, bu durumun tüketim şekliyle ilgili olduğuna dikkat çekerek, "Bir insan bir oturuşta 3 - 4 portakalı kolayca yiyemez. Ancak meyve suyu hazırlanırken genellikle 3 - 4 portakal kullanılır ve bu da kısa sürede tüketildiğinde kan şekerinde daha hızlı bir yükselmeye neden olabilir. Ayrıca meyve suyu hazırlanırken, meyvenin posasındaki lifler de büyük ölçüde kaybedilir. Bu nedenle mümkün olduğunca meyvenin kendisinin tüketilmesi daha sağlıklı" dedi.

TAZE SIKILMIŞI MAKBUL

Hızlı tüketim gereken durumlarda ise taze sıkılmış meyve suyunun paketli ürünlere göre daha sağlıklı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gönen, "Evde hazırlanmış portakal suyu, katkı maddesi içeren hazır meyve sularına göre daha sağlıklı bir alternatiftir. Haftada birkaç gün yaklaşık 300 mililitre taze sıkılmış portakal suyu tüketimenin kalp ve beyin sağlığına olumlu katkıları olabileceğini gösteren çalışmalar da bulunuyor" dedi.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Portakalın içerdiği flavonoidler ve antioksidan maddelerinin damar sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gönen, "Bu maddeler, vücuttaki iltihabi süreçleri baskılamaya yardımcı olabiliyor. Bu antioksidanlar damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak, kalp krizi riskini düşürmeye katkı sağlayabilir. Aynı zamanda beyin damarları üzerindeki etkileri sayesinde inme, Alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların gelişimi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir" dedi.

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASINI DESTEKLİYOR

Portakalın lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Uzm. Dr. Gönen, sağlıklı bir bağırsak florasının vücuttaki vitamin ve antioksidan emilimini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bağırsak sağlığı iyi olmadığında C vitamini, B vitamini ve flavonoid gibi faydalı maddelerin emilimi de azalabilir. Bu nedenle lif açısından zengin meyveler bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek, genel sağlığa katkı sağlayabilir" diye konuştu.