Haberler Sağlık Haberleri KİD'den "Onkoloji Bahar Okulu" toplantısı Adana'da başladı!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 13:56

Kanser İmmünoterapisi Derneği (KİD) tarafından hekimler arası iş birliğini güçlendirmek ve tedavi başarısını artırmak amacıyla düzenlenen "Onkoloji Bahar Okulu", Prof. Dr. Timuçin Çil ve Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman’ın başkanlığında Adana’da başladı. Çok sayıda uzmanın katılımıyla 19 Nisan'a kadar sürecek olan etkinlikte, güncel kanser tedavilerinden hasta beslenmesine kadar geniş bir yelpazede kritik başlıklar ele alınacak.

MURAT KARAMAN
KANSER İmmünoterapisi Derneği (KİD) tarafından hekimlerin ortak çalışma prensiplerini geliştirmek ve tedavide başarı oranını arttırmak amacıyla Adana'da "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekarı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirtti.

Bugün başlayan ve 19 Nisan tarihine kadar sürecek toplantının başkanlığını Prof. Dr. Timuçin Çil ve Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman yapacak. Adana ve farklı illerden hekimlerin katıldığı etkinlikte, Baş Boyun Kanserleri, Akciğer Kanseri, Meme Kanseri, Cilt Kanserleri ve destek tedaviler konuları ile birlikte kanser hastalarının nasıl beslenmesi gerektiği masaya yatırılacak.

