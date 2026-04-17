KİD’den “Onkoloji Bahar Okulu” toplantısı Adana’da başladı!

KANSER İmmünoterapisi Derneği (KİD) tarafından hekimlerin ortak çalışma prensiplerini geliştirmek ve tedavide başarı oranını arttırmak amacıyla Adana'da "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekarı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirtti.

Bugün başlayan ve 19 Nisan tarihine kadar sürecek toplantının başkanlığını Prof. Dr. Timuçin Çil ve Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman yapacak. Adana ve farklı illerden hekimlerin katıldığı etkinlikte, Baş Boyun Kanserleri, Akciğer Kanseri, Meme Kanseri, Cilt Kanserleri ve destek tedaviler konuları ile birlikte kanser hastalarının nasıl beslenmesi gerektiği masaya yatırılacak.