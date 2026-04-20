Beyin sağlığını koruyan 11 gıda

Çoğu insan, kalp sağlığı için hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini bilir. Peki yediğiniz gıdaların beyin üzerindeki etkisini ne sıklıkla düşünüyorsunuz? The Huffington Post'un haberinde yer alan; klinisyen ve New York Long Island'daki Melillo Center'ın kurucusu Dr. Robert Melillo, "Beyin vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 2'sini oluşturur, ancak tüm kalorilerimizin yaklaşık yüzde 20'sini tüketir. Beyin, vücudumuzdaki diğer tüm organlardan daha fazla kalori kullanır; bu nedenle ne yediğimiz beyin üzerinde büyük bir etkiye sahiptir" dedi.

DOĞRU BESLENME CANLILIĞIN TEMELİ

Beslenme ve doğru diyet, beyin sağlığını korumak için hayati önem taşır. St. Mary's Medical Center'da beyin cerrahisi şefi olan beyin cerrahı Dr. Brett Osborn, "Doğru beslenme, zihinsel keskinliğimizin ve canlılığımızın temelidir. Vücudumuzu egzersiz ve dengeli beslenmeyle koruduğumuz gibi, doğru gıdalarla beynimizi beslemek de dinç ve genç bir zihin için gereklidir" diye konuştu. Bilim insanları Alzheimer hastalığının kesin nedenini hâlâ bilmese de, birçok uzman diyet ve çevresel faktörlerin rol oynadığını düşünüyor. Kasım 2022'de Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, flavonoid açısından zengin gıdaların artırılmasının demans riskini azalttığını ortaya koydu.

ALZHEİMER'DAN KORUR



Nörobilim araştırmacısı ve nörodejeneratif hastalık uzmanı Dr. Dale Bredesen, "Alzheimer'ı tetikleyen iki ana faktör; azalmış enerji üretimi (kan akışı, oksijen düzeyi, mitokondri fonksiyonu ve ketonlar) ve çeşitli patojenler, toksinler ve metabolik hastalıkların yol açtığı artmış inflamasyondur. Beslenme ve çevresel faktörler hem enerji üretimini hem de inflamasyonu etkiler ve bu nedenle Alzheimer'ın gelişiminde ve bilişsel gerilemenin tedavisinde önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

UYKU ÇOK ÖNEMLİ FAKTÖR

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Philip Gold ise, "Olumlu çevresel faktörler arasında egzersiz, eğitim seviyesi ve yaşam boyu zihinsel aktivite yer alır" dedi. Gold "Yeterli uyku önemlidir çünkü beyin kendini büyük ölçüde uyku sırasında onarır" diye ekledi. Sağlıksız beslenme hem vücut hem de beyin üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Osborn, "Kötü bir diyet, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek inflamasyona yol açabilir ve bu da beyni etkileyebilir. Obez bireyler Alzheimer demansı geliştirme açısından ciddi risk altındadır" diye konuştu. Brokoli iltihabı azaltır, yumurta hafızayı korur.

■ AVOKADO: Sağlıklı tekli doymamış yağlar içerir. Bu yağlar damar hastalıklarını azaltır ve basit karbonhidratların ya da doymuş yağların olumsuz etkileri olmadan beyne kaliteli enerji sağlar.

■ BROKOLİ: Brokoli, sulforafan gibi bileşikler içeren turpgillerden bir sebzedir. Bu bileşikler inflamasyonu azaltır.

■ YABAN MERSİNİ: Flavonoid içerir ve bu maddeler beyni koruyarak sinir esnekliğini ve beyin kan akışını artırır.

■ YUMURTA: Yumurta sarısı, kolin açısından zengindir. Kolin, hafıza için önemli bir nörotransmitter olan asetilkolinin üretiminde rol oynar.

■ YAĞLI BALIKLAR: Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar hafızayı güçlendirir, ruh halini düzenler ve bilişsel gerilemeyi azaltabilir. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak ve lahana gibi sebzeler inflamasyonu azaltır ve bilişsel performansı artırır. İçerdikleri magnezyum, stresi azaltmaya ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

■ TON BALIĞI: Ton balığı, dopamin ve norepinefrin üretimi için gerekli olan tirozin amino asidini içerir.

■ ZERDEÇAL: Zerdeçalın içindeki kurkumin, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda Alzheimer ile ilişkili proteinlere bağlanarak beyin sağlığını destekleyebilir.

■ ZENCEFİL: Bilişsel fonksiyonları destekler ve sinir hücrelerini koruyarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı fayda sağlayabilir.

■ GINKGO BILOBA: Ginkgo biloba, hafıza ve bilişsel fonksiyonları artırmasıyla bilinir.

■ FERMENTE GIDALAR: Kefir, turşu ve yoğurt gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığını destekler. Araştırmalar, bağırsak ile beyin arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.