Bebeğiniz sofranıza bakıyorsa sebebi açlık değil!



YUMURTA, YOĞURT VE BALIK İLE NASIL TANIŞTIRILMALI?

Uzm. Dr. Kılıç, yumurta, yoğurt ve balık gibi alerjen potansiyeli olan besinlerin ne zaman verilmesi gerektiği hakkında ise şunları söyledi:

"Yumurta beyazı oldukça alerjen olma riski nedeniyle ilk 1 yaşta önerilmez. Yumurta sarısına ise 6. aydan itibaren iyi pişmiş olarak başlanabilir. Küçük miktarda denenmeli ve gözlem yapılmalıdır. Yumurta sarısına iyi pişmiş şekilde ve fındık kadar başlanıp, çeyrek, yarım 4-5 günde giderek artırılarak tam bir yumurta sarısına erişilince yanına peynir eklenmesi önerilir. Ancak karıştırarak değil, aynı öğünde tabakta peynir ve yumurta olacak şekilde yarım kibrit kutusu kadar ya labne veya tuzsuz beyaz peynir olabilir. Bunları yedirmek tek başına zor olacağından tahıllı kaşık maması hazırlayıp yumurta ve peynirin rahat bir şekilde boğazından geçmesi için aynı öğünde karıştırmadan verilebilir. Yoğurda 6. aydan itibaren başlanabilir. Balık ise 7- 8. ay aralığında uygun şekilde hazırlanarak verilebilir. İyi pişmiş, kılçıkları ayrılmış, ilk denemede küçük miktarlarda başlanıp, haftada 1 kez vermek yeterlidir. Kızartma şeklinde verilmesi önerilmez. Erken dönemde balık tüketiminin alerji riskini artırdığına dair güçlü kanıt bulunmamaktadır."