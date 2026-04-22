Boyun fıtığı yaşı 8’e düştü

Türk Pediatri Kurumu'nun "Umudun adı: Çocuk" çağrısıyla Antalya'da gerçekleştirilen kongresinde çocuk hekimleri çok önemli bir konuya dikkat çekti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Barut, "Dijital bağımlılık sebebiyle çocuklarda boyun fıtığı yaşı 8 yaşına kadar düştü. Benim bu sorunu yaşayan çok fazla çocuk hastam var. Bir çocuk romatoloji uzmanı olarak boyun fıtığı olan 8 yaşındaki çocukları görmeye başladık, bu çok çok acı bir durum" dedi.

BOYNA 30 KİLO YÜK BİNİYOR

Normalde 40-50 yaşlarda görülen boyun fıtığının çocuk yaşlarda görülmeye başlanmasının nedenini ise dijital bağımlılıkla açıklayan Prof. Dr. Barut, şunları söyledi: "Çocuklar bilgisayarları, cep telefonlarını ellerinden düşürmüyor. Başın normal duruş pozisyonunda boyuna binen yük 4-5 kilo iken, cep telefonuna bakarken bu yük 30 kiloya kadar çıkıyor."

POSTÜRLERİ BOZUK

15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirecek yasanın yürürlüğe girmesinin dışında ailelerin de bu konuda eğitilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Barut, "Dijital bağımlılık nedeniyle çocukların eklem sağlığı alarm veriyor. Çocukların postürleri yani vücudun ayakta, otururken veya hareket halindeyken aldığı doğal duruş pozisyonu çok bozuk" diye konuştu.



DÜZTABANLIK ARTIYOR

PROF. Dr. Barut, teknolojik cihazların yoğun kullanımının çocuklarda 'Tekno boyun' olarak tanımlanan boyun hastalığını ciddi şekilde artırdığının altını çizerek, şunları söyledi: "Bunun sonucu olarak çocuklar omuzlarında 30 kilo yük ile dolaşıyor. Dik durması gereken çocuklarda boyun fıtığı var. Buna boyun ağrısı da ekleniyor. Eklemlerinde ağrı var ve çoğu düztaban."

ÇOCUKLARA FİZİKSEL AKTİVİTE REÇETESİ

DÜZ tabanlığın nedeninin de çocukların haraket edip, oyun oynamamaları ve zıplamamaları olduğunu belirten Prof. Dr. Barut, "Amerikan Pediatri Akademisi çocukların her gün 60 dakika fiziksel aktivite yapmalarını öneriyor. Ekrana bakmaktan çocuklar, oyun oynamıyor. Hareket etmiyor, zıplamıyor. Hatta yürümüyorlar bile. Bu nedenle eklem ağrıları çok olan çocuk hastalarımız var. Onlara, 'Spor yapıyor musun, zıplıyor musun?' diyorum. Yok hiç hareket etmiyorlar. Onlara tedavi için fizik tedavi ve fiziksel aktivite reçete ediyoruz. Romatizmal hastalıkların sayısı artıyor" dedi.

ONLARI NASIL KORUYACAĞIZ?

PROF. Dr. Barut, çocuklarımızı eklem hastalıklarından korumak için neler yapmamız gerektiğini ise şöyle sıraladı:

■ Telefon ve tablet kullanım süresini azaltın.

■ Cihazları göz hizasında tutun.

■ Cihaz kullanırken en az 30 dakikada bir kısa molalar verin.

■ Boyun kaslarını güçlendiren germe ve gevşeme egzersizleri yapın.

■ Boyun ve başın öne eğik pozisyonda kalmaması için ergonomik düzenlemeler yapın.

■ Aileler, mutlaka çocuklarının teknoloji kullanımlarını denetlemeli ve süreyi sınırlamalı.

■ Okullarda da öğretmenler, öğrencilere doğru oturma ve cihaz kullanma alışkanlıklarını kazandırmalı.