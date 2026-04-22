Kadınlarda daha sinsi ilerliyor: Kalp krizinin gizli belirtileri!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, kalp krizinde erken farkındalığın hayat kurtardığını belirterek, "Göğüste baskı, nefes darlığı ve ani halsizlik gibi belirtiler hafife alınmamalı. Kalp krizi şüphesinde vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalı" dedi.
"KALP KRİZİ UZUN YILLAR İÇİNDE GELİŞEN DAMAR SERTLİĞİ ZEMİNİNDE OLUŞUR"
Kalp krizinin, kalbi besleyen damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, "Bu durum genellikle uzun yıllar içinde gelişen damar sertliği zemininde oluşur. Damar duvarlarında biriken yağ ve kolesterol plakları zamanla çatlayarak pıhtı oluşumuna neden olur ve bu pıhtı damarı tamamen tıkayarak kalp krizini tetikler" diye konuştu.
"KADINLARDA, İLERİ YAŞ GRUBUNDA VEYA DİYABET HASTALARINDA BELİRTİLER DAHA SİLİK OLABİLİR"
Kalp krizinin en sık belirtisinin göğüs ortasında hissedilen baskı, sıkışma ve yanma hissi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, "Bu ağrı birkaç dakika sürebilir ya da giderek artabilir. Ağrı sol kola, boyuna, çeneye ve sırta yayılabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı ve ani halsizlik gibi şikayetler bu tabloya eşlik edebilir. Bazı kişilerde, özellikle kadınlarda, ileri yaş grubunda veya diyabet hastalarında belirtiler daha silik olabilir; sadece yorgunluk, mide rahatsızlığı veya nefes darlığı gibi atipik şikâyetlerle kendini gösterebilir" uyarısında bulundu.
"SİGARA, DİYABET, HAREKETSİZ YAŞAM RİSKİ ARTIRIYOR"
Kalp krizi riskini artıran faktörlere dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, "Kalp krizi için önemli risk faktörleri arasında sigara kullanımı, kontrolsüz hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve kronik stres yer alır. Ayrıca genetik yatkınlık, yaşın ilerlemesi ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları da riski artıran önemli etkenlerdendir. Bu risk faktörlerinin erken dönemde fark edilmesi ve kontrol altına alınması, kalp krizi gelişme ihtimalini ciddi ölçüde azaltır" dedi.
"KENDİ İMKANLARINIZLA HASTANEYE GİTMEK YERİNE AMBULANS ÇAĞIRIN"
Kalp krizi şüphesi oluştuğunda vakit kaybetmeden 112 Acil Servis'in aranması gerektiğini vurgulayan Kaplangöray, "Kalp krizi şüphesi oluştuğunda zamanla yarış başlar. Belirtiler ortaya çıktığı anda vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek yerine ambulans çağırmak, hastaya yolda gerekli müdahalelerin yapılabilmesi açısından büyük önem taşır. Erken tanı ve hızlı müdahale sayesinde kalp kasında oluşabilecek kalıcı hasar minimuma indirilebilir ve hayat kurtarılabilir" diye konuştu.
"HASTALAR YAŞAM TARZINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"
Tedavi sürecinde damar açıcı ilaçlar, anjiyografi ve gerekirse stent uygulamalarının yapıldığını belirten Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, "Bu müdahaleler, tıkanan damarın yeniden açılmasını sağlayarak kalp kasının tekrar oksijenlenmesine yardımcı olur. Tedavi sonrasında ise hastaların yaşam tarzlarını gözden geçirmeleri büyük önem taşır. Doktor kontrolünde düzenli ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme, tuz ve yağ tüketiminin azaltılması, düzenli egzersiz yapılması ve sigaranın bırakılması, tekrar kalp krizi geçirme riskini önemli ölçüde düşürür" dedi.
Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigaranın bırakılması ve düzenli kontroller ile kalp krizi riskinin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtti.