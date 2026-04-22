Kadınlarda daha sinsi ilerliyor: Kalp krizinin gizli belirtileri!



"KADINLARDA, İLERİ YAŞ GRUBUNDA VEYA DİYABET HASTALARINDA BELİRTİLER DAHA SİLİK OLABİLİR"

Kalp krizinin en sık belirtisinin göğüs ortasında hissedilen baskı, sıkışma ve yanma hissi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Kaplangöray, "Bu ağrı birkaç dakika sürebilir ya da giderek artabilir. Ağrı sol kola, boyuna, çeneye ve sırta yayılabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı ve ani halsizlik gibi şikayetler bu tabloya eşlik edebilir. Bazı kişilerde, özellikle kadınlarda, ileri yaş grubunda veya diyabet hastalarında belirtiler daha silik olabilir; sadece yorgunluk, mide rahatsızlığı veya nefes darlığı gibi atipik şikâyetlerle kendini gösterebilir" uyarısında bulundu.