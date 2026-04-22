Sırtınız ağrıyorsa sebebi sandığınızdan daha ciddi olabilir!



"BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Günümüzde masa başı çalışma alışkanlıklarının artması, uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı, omurga sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında yer alıyor. Sıklıkla 'yorgunluk' olarak geçiştirilen sırt ağrıları ise aslında daha ciddi bir problemin, kifozun (kamburluk) habercisi olabilir. Kifozun en yaygın belirtileri arasında sırt ağrısı, omuzlarda öne düşme, kambur duruş ve uzun süre ayakta kalınca artan yorgunluk hissi yer alıyor. İleri vakalarda ise nefes darlığı ve hareket kısıtlılığı görülebiliyor" dedi.