En kutsal bağ: Yoğun bakımda kanguru şifası

Türk Neonatoloji Derneği tarafından düzenlenen 33. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 33), Kıbsrıs'ta yapıldı. Onlar prematüre yoğun bakım ünitelerinde kuvözlerde aylarca kalan 400-800 gram doğan bebeklerin yaşama tutunması için her türlü fedekarlıkta bulunan doktorlar. Anne ve bebeği yenidoğan yoğun bakımında kuvözde buluşturarak, ten tene teması ilk kurduran doktorlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her 10 bebekten biri (yaklaşık 13,4 milyon) 37'nci haftadan önce, yani prematüre doğuyor. Türkiye'de ise bu oran yıllık ortalama yüzde 12 civarında.

İLK KADIN BAŞKAN OLACAK

Türk Neonatoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, 'Ten Tene Temas ve Kanguru Bakımı'nın yenidoğan sağlığı için önemini anlattı. Prof. Dr. Esin Koç, Avrupa Neonatoloji ve Perinatoloji Dernekleri Birliği'nin (UENPS-Union of European Neonatal and Perinatal Societies) ilk kadın başkanı olacak. Prof. Dr. Koç, "Ülkemiz, prematüre bebek ve yenidoğan tedavilerinde birçok ülkenin önünde" dedi.

TEN TENE TEMAS

Prof. Dr. Koç, "Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarda görüldü ki anne karnında bebekle anne arasında bağlantılar var. Anne ve bebeğin bütün hücreleri birbirine karışır. Doğduktan sonra da bu bağ çok güçlüdür. Şifa etkisi vardır. Ten tene temas, bebeğin doğumdan sonra ya da yenidoğan yoğun bakım sürecinde annenin veya uygun bakım vericinin çıplak göğsü üzerine yerleştirilerek cilt cilde temasının sağlanmasıdır. Ten tene temas, prematüre ve yenidoğan bebekler için yalnızca bir temas değil; yaşamı, bağı ve iyileşmeyi destekleyen güçlü bir bakımdır. 'Kanguru Bakımı' olarak da bilinen bu uygulama, yenidoğan bakımında insan odaklı, etkili ve bilimsel temeli güçlü bir yaklaşımdır" dedi.

MİNİK YÜREKLER GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Esin Koç, eski uygulamalarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kuvözde tutulan 400-800 gram doğan bu bebeklerin yanına annelerin sokulmadığını söyleyerek, şöyle dedi: "Ancak yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki anne-bebek bağı doğumdan sonra da devam ediyor. Ve annelerine babalarına temas eden bu minik yüreklerin bağışıklığı daha da güçleniyor. Ten tene temasın faydaları saymakla bitmiyor. Bu yönüyle 'Kanguru Bakımı' yalnızca bir temas uygulaması değil, yenidoğan sağlığını bütüncül olarak destekleyen güçlü bir bakım modelidir."



'KANGURU BAKIMI'NIN FAYDALARI

PREMATÜRE ve yenidoğan bebeklerde 'Kanguru Bakımı'nın faydalarını Prof. Dr. Koç, şöyle sıraladı:

■ Vücut ısısının korunmasına yardımcı olur.

■ Solunum ve kalp ritmini düzenler.

■ Stresi ve ağrı yanıtını azaltır.

■ Bebeğin beyin gelişimini artırıyor.

■ Emzirmenin daha erken ve etkili başlamasını destekler.

■ Anne-bebek bağlanmasını güçlendirir.

■ Nörogelişimsel sonuçlara olumlu katkı sağlar.

■ Ailenin bakım sürecine aktif katılımını artırır.

■ Prematüre bebeklerde büyüme ve gelişme sürecini destekler.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BU BAĞA TAM DESTEK

Ülkemizde ten tene temas uygulamasına ilişkin farkındalığın giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Esin Koç, şunları söyledi: "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile çok sıkı iş birliklerimiz var. Ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde yani her tarafında eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyoruz. Amaç, bu uygulamanın yalnızca belirli merkezlerde değil, ülke genelinde güvenli ve standart bir bakım yaklaşımı olarak yaygınlaştırılmasıdır. Türk Neonatoloji Derneği, ten tene temas uygulamasının yaygınlaştırılmasını yenidoğan bakımında önemli önceliklerinden biri olarak ele almaktadır. Özellikle hemşire ve hekimlere yönelik düzenlenen eğitimlerde; ten tene temasın fizyolojik temelleri, prematüre ve hasta yenidoğanda güvenli uygulama ilkeleri, kontrendikasyonlar ve ekip koordinasyonu ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır."