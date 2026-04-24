Aile sofrası çocukları iyileştiriyor

Aileyle birlikte yenilen yemekler, çocukların gelişimini önemli ölçüde etkiliyor. Haftada en az birkaç kez birlikte yemenin çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimine katkısı büyük. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, aile içi yemek alışkanlıklarının çocuklar üzerindeki kritik rolünü anlattı...



TÜRK TOPLUMUNDA YAYGIN

Çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikososyal bir varlık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Güzel, aile ortamının bu gelişimde belirleyici olduğunu ifade etti. Özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.





HAFTADA 5 KEZ AİLE YEMEĞİ YİYİN

Haftada 5'ten fazla aileyle birlikte yemek yiyen çocukların sosyal becerilerinin, kendini ifade etme yeteneklerinin ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Güzel, bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini belirtti.



PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARTIYOR

Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade eden Prof. Dr. Güzel, "Çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak, çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini güçlendiriyor" diye konuştu.





SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR

Çocukların kendilerini ifade edebilmesinin ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Güzel, aile içi iletişimin bu noktada kritik rol oynadığını belirterek, şöyle dedi: "Çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal açıdan güçlü bireyler olması için aileyle birlikte geçirilen zamanın, özellikle de aynı sofrayı paylaşmanın önemini unutmamalıyız."



ZARARLI ALIŞKANLIKLARI AZALTIYOR

Aileyle kurulan güçlü bağın çocukları olumsuz alışkanlıklardan da uzaklaştırdığını vurgulayan Prof. Dr. Güzel, "Birlikte yemek yeme alışkanlığı, çocuklarda yalnızlık hissini azaltır. Bu sayede sigara, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışların yüzde 30 ila 50 oranında azaldığı görülüyor" dedi.





AİLE BAĞLARI SAĞLAMSA BAĞIMLILIK RİSKİ O KADAR AZDIR

Ailelerin çocukları bağımlılıktan uzak tutmak için yapacağı en önemli şeyin onlarla sağlam, güvenli ve sağlıklı sınırları olan ilişkiler kurmak olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, şunları söyledi: "Çocuğun problemlerini paylaştığı, onların desteğini hissettiği aile yapısı çok önemli. Çocuğun, nasıl bir ev ortamında, nasıl ebeveynlerle büyüdüğünün, hayatı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Ebeveynler, çocuğun dünyaya gözlerini ilk açtığında gördüğü kişilerdir. Bağımlılık gibi önemli bir sorunda da ailenin ve ebeveynlerin tutum ve davranışlarının önemli etkileri var."