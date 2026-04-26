Gençliğin katili elektronik sigara

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sümeyye Alparslan Bekir, elektronik sigara kullanımının son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde özellikle gençler arasında hızla yaygınlaştığını belirterek, bu konuda ki risklere dikkat çekti. Ve önemli uyarılarda bulundu...

ÇOK ZARARLILAR

Doç. Dr. Bekir, farklı aromaları, farklı koku çeşitleri ve dikkat çeken tasarımlarıyla pazarda yerini alan e-sigaraların, ilk çıktığı yıllarda 'sigarayı bırakma aracı' olarak tanıtıldığını belirterek, şöyle dedi: "Bu da pek çok kişinin e-sigaraları normal sigaraya göre daha zararsız görmesine neden oldu. Ancak bilimsel çalışmalar, e-sigara içerisinde yer alan nikotin, propilen glikol, gliserol, aroma maddeleri, ağır metaller ve aldehitlerin oldukça ciddi toksisite potansiyeli olduğunu göstermektedir. Özellikle genç yaşta başlayan kullanım, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir."

BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

E-sigara içerisinde bulunan nikotinin, bağımlılık yapan güçlü bir madde olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bekir, "Yani düşünülenin aksine, e-sigara kullanımı bağımlılığı devam ettirir ve nikotin bağımlılığını erken yaşlara kaydırır. Genç yaşta nikotine maruz kalmak, beynin gelişimini olumsuz etkiliyor. Özellikle, dikkat, hafıza, öğrenme becerileri ve karar verme süreçleri üzerinde olumsuz etkileri var" dedi.

OKUL BAŞARISI BİLE DÜŞÜYOR

Başlangıçta 'sadece merak ettim' ya da 'arkadaş ortamında denedim' düşüncesiyle başlayan kullanımın, kısa sürede alışkanlığa dönüşebildiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Bekir, "Daha sonra kişi e-sigara olmadan kendini huzursuz, sinirli veya mutsuz hissedebilir. Bu durum okul başarısını, sosyal ilişkileri ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir" dedi.

HÜCRELERİ BOZUYOR

DOÇ. Dr. Bekir, elde edilen bulguların, e-sigaraların ayrıca solunum, kalpdamar hastalıkları, ağız-diş sağlığı, diş eti, implant sağlığı ve sinir sistemi üzerinde zararlı etkilere neden olabileceğini gösterdiğini belirterek, şu önemli bilgileri verdi: "Propilen glikol ve gliserolün ısıl bozunumu sonucu oluşan aldehitlerin, oksidatif stres ve hücresel hasar süreçlerine katkıda bulunduğu gösterilmiştir."

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR

KALP ve damar sisteminin de e-sigaradan olumsuz etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Bekir, şunlara dikkat çekti: "Nikotin kalp hızını artırabilir, tansiyonu yükseltebilir ve damar yapısını bozabilir. Yapılan çalışmalar; nikotinin makrofaj aracılı sitokin salınımını uyararak ateroskleroz gelişimine katkıda bulunduğunu, bu durumun uzun vadede kalp hastalıkları riskini arttırdığını göstermiştir."

AKCİĞER HASARINA NEDEN OLUYOR

E-sigaraların akciğer sağlığı üzerindeki etkilerinin de oldukça ciddi olduğunu belirten Doç. Dr. Bekir, "Kullanım sırasında ortaya çıkan buhar, sadece su buharından oluşmaz. İçinde ağır metaller, zararlı kimyasallar ve ince parçacıklar bulunur. Bu maddeler akciğerlere zarar verir. Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve solunum problemlerine yol açar. Bazı araştırmalarda e-sigara kullanımının akciğer iltihabı, Astım, KOAH ve ciddi akciğer hastalıkları (EVALI- Elektronik Sigara veya Buharlaştırıcı Ürün Kullanımına Bağlı Akciğer Hasarı) ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir" dedi.

KANSER YOLAKLARINI TETİKLİYOR

GÜNLÜK e-sigara kullanımının miyokard enfarktüsü riskini de yaklaşık 1.8 kat arttırdığını söyleyen Doç. Dr. Bekir, "Gen ekspresyonu analizleri ile e-sigara kullanıcılarında özellikle kanser ile ilişkili yolakların tetiklendiği gösterilmiştir. Elektronik sigara patlamalarına bağlı yanıklar ve yaralanmalarının da 2015 yılından sonra arttığı belirtilmiştir. Bunlar genellikle 2'nci ve 3'üncü derece yanıklardır" diye konuştu.