Kanserde tam şifaya emin adımlarla

Dünya genelinde yaklaşık 20 milyon, ülkemizde ise her yıl yaklaşık 240 bin kişiye yeni kanser tanısı konuluyor. Tıbbi onkoloji alanında bin 359 kanser savaşçısı doktor, hastalarıyla mücadele ediyor. Hafta sonu Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen '13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'ndeydim. Dünyada ve ülkemizde onkoloji alanında gelişmeler baş döndürücü hızla yaşanıyor. Sizler için kanserle savaşta gelinen son noktayı ülkemizin önde gelen onkoloji uzmanlarına sordum…

TAM ŞİFA DÖNEMİ

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, birçok kanser türünde immünoterapi ve akıllı ilaçlarla kanserin kronik bir hastalığa dönüşmekle kalmayıp, tam şifaya dönüştüğünün altını çizdi. İmmünoterapilerin Sağlık Bakanlığı, SGK geri ödeme sistemiyle bugün 5 farklı ajanla 25 kanser türünde geri ödeme kapsamında olduğunu belirtti.

SAĞ KALIM YÜZDE 70 UZADI

Prof. Dr. Karadurmuş, "ABD kanser istatistikleri verilerine göre, onkoloji dünyasında umut verici bir eşiğe ulaşılmıştır. Modern tıbbın başarısı sayesinde, kanser hastaları için 5 yıllık sağkalım oranı ilk kez yüzde 70 seviyesine yükselmiştir" dedi.

TEDAVİDE DEVRİM

Kanser tedavisinde devrim niteliğindeki ilerlemeler olduğunu belirten Prof. Dr. Karadurmuş, şöyle dedi: "Bu yenilikçi yöntemlerin başında gelen immünoterapi, artık sadece tümör hücrelerine saldırmakla yetinmiyor; vücudun doğal savunma mekanizmasını kanserle savaşması için yeniden programlıyor. Özellikle akciğer, melanom, böbrek ve baş-boyun tümörlerinde elde edilen sonuçlar dikkat çekicidir. Onkoloji dünyası immünoterapinin yakın gelecekte birçok kanser türünde standart tedavi olacağını öngörüyor. Hayalden gerçeğe dönüşen bu tıbbi devrim, her geçen gün daha fazla hastaya yeni bir yaşam kapısı aralıyor. Zorlu türlerde bile immünoterapi sayesinde yaşam süreleri son 10 yılda 5 kat artış göstermiştir."

5 HASTADAN BİRİ İYİLEŞİYOR

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut ise "Kanser eşittir ölüm değil" diyerek, şunları söyledi: "Biz günlük hayatımızda immünoterapilere, biyolojik ajan dediğimiz damardan uygulanan akıllı serumlara ya da ağızdan kullanılan haplara geçtiğimiz dönemi çok canlı yaşadık. Eskiden sadece 'Ömrünü biraz uzatabilir miyim' diye başlayan hikaye, hastalığı kronikleştirme hevesine kadar gelmişti. Şimdi birçok tedavide hayal etmenin ötesine geçtik. Kanser yenilikçi tedavilerle önce kronik bir hastalığa dönüştürüldü. Şimdi ise 'iyileşmesi imkansız' denilen birçok kanser türünde 5 hastadan birinde ya da 10 hastanın 3'ünde tam şifayı yakalıyoruz."

2 YIL İÇİNDE AKILLI AŞI DÖNEMİ BAŞLIYOR

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman) Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da aşıların artık sadece hastalıklardan korunmak için değil, kanseri tedavi etmek için de kullanıldığını söyleyerek, şöyle dedi: "Özellikle mRNA teknolojisinin onkolojiye entegre edilmesiyle, tümör hücrelerini doğrudan hedef alan yeni nesil aşılar tıp dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. 2024 yılı itibarıyla melanom, pankreas ve prostat kanseri gibi zorlu türlerde geliştirilen mRNA tabanlı aşılar, ileri aşama klinik denemelerde çok olumlu sonuçlar vermiştir. Bu aşılar, hastanın kendi tümör yapısına özgü genetik kodları kullanarak, bağışıklık sistemine kanser hücrelerini nasıl yok edeceğini öğretmektedir."

UMUT VERİCİ

mRNA aşılarının immünoterapilerle birlikte umut verici sonuçlar verdiğini de söyleyen Prof. Dr. Şendur, "İlk çalışmalar, cilt kanseriyle başladı. Bugün akciğer kanseri ve böbrek tümörleri dahil birçok kanser türünde umut verici sonuçlar var. mRNA aşıları gerek tek başına gerekse immünoterapilerle kombine kullanıldığında ilk çalışma sonuçlarının pozitif olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta cilt kanseriyle başlayan bu yarış, bugün akciğer kanseri, böbrek tümörü ve birçok kanserde gerçekten de çığır açacak gibi görünüyor" dedi.

HENÜZ KULLANIMDA DEĞİL

Henüz bu tedavilerin yaygın kullanıma girmediğini belirten Prof. Dr. Şendur, "Yakın zamanda, 2-4 yıl sonra kemoterapisiz bir hasta grubunu mRNA aşılarıyla ya tek başına ya da immünoterapilerle tedavi edeceğimizi göreceğiz" dedi.