Günde 7 bin adım omurgayı koruyor

Vücudun taşıyıcı ve hareket sağlayan ana yapısı omurga, yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Ancak sanılanın aksine yalnızca ilerleyen yaşla değil; günlük alışkanlıklar, sigara kullanımı ve kilo–kas dengesi gibi faktörlerle de zaman içinde yıpranıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, omurga sağlığı için önemli bilgiler verdi…

HAREKET EDİN

Prof. Dr. Kaya, "Bel ve boyun ağrılarında hangi durumlar doğal sayılabilir, hangilerinin değerlendirilmesi gerekir, bunu ayırt etmek önemli. Her dejenerasyon bulgusu hastalık değildir. Ancak uzun süren ve ihmal edilen şikâyetler daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir" dedi. Omurga yıpranmasını yavaşlatmak için erken tanı ve günlük yükün doğru yönetilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Günlük yaşamda hareketi artırmak, ani ve kontrolsüz zorlanmalardan kaçınmak, kasları kademeli olarak güçlendirmek ve sigara gibi disk yapısını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan uzak durmak gerekir" diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ ÇOK FAYDALI

Uzun vadede omurga sağlığını koruyabilen kişilerde ideal kilonun sürdürüldüğü ve aktif yaşam tarzı benimsendiğini gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Kaya, " Günlük 7 bin adımın üzerine çıkıldığında, ek sağlık sorunu yoksa ağrı ve şikâyetler azalıyor" dedi.

2 HAFTADAN UZUN SÜREN AĞRILAR RİSKLİ

BEL ve boyun ağrılarının sık karşılaşılan şikâyetler olduğunu ve çoğu zaman ciddi bir yapısal sorundan kaynaklanmadığını belirten Prof. Dr. Kaya, şunlara dikkat çekti: "Kas spazmı, ani zorlanmalar, hazırlıksız yapılan egzersizler, sıcak-soğuk hava değişimleri ya da enfeksiyon sonrası gelişen kas ve eklem ağrıları en yaygın nedenler. Bu tür ağrılar genellikle kısa sürede geriler ya da aralıklı olarak hissedildiğinde vücudun geçici tepkisi olarak değerlendirilir. Ancak ağrının giderek artması, kol veya bacaklara sinir hattı boyunca yayılması ve buna uyuşma, his kaybı, kas güçsüzlüğü ya da yürüme zorluğunun eşlik etmesi durumunda tablo basit bir kas sorununu aşmış olabilir. Özellikle şikâyetler 2 haftadan uzun sürüyor, sık tekrarlıyor ve yaşam kalitesini etkiliyorsa, 'Nasıl olsa geçer' demek yerine sağlık merkezine başvurmak gerekir."

DURUŞ ALIŞKANLIKLARI ÇOK ÖNEMLİ

YASTIK seçiminin, özellikle boyun dejenerasyonu olan kişilerde rahatlama sağlayabildiğini ancak belirleyici olanın uyku pozisyonundan ziyade, gün içindeki duruş alışkanlıkları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, şöyle dedi: "Uzun süre boynu öne eğik ya da dönük tutmak omurgaya sürekli yük bindirerek şikâyetleri artırır. Bu nedenle amaç 'kusursuz' bir duruş yakalamaktan çok, gün içinde sık sık pozisyon değiştirebilen, omurgayı zorlamayan bir düzen oluşturabilmek. Masaj, sıcak uygulamalar veya bazı manuel yöntemler kısa vadede rahatlatıcı etki sağlasa da, altta yatan nedeni ortadan kaldırmaz, geçici iyilik hali sunar. Kalıcı rahatlık için günlük alışkanlıklar gözden geçirilmeli, omurgaya binen yük doğru yönetilmeli."