Uzmanlardan bahar uyarısı: Bu belirtiler göz ardı edilmemeli

Bahar ayının gelmesi ile birlikte polen kaynaklı şikayetlerde artış yaşanıyor. Özellikle hapşırık, burun akıntısı, göz kaşıntısı gibi şikayetler soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Doktor Sinan Özdemir, bahar aylarında ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polen yoğunluğunun arttığını belirterek, "Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçek açıyor. Polen artışı oluyor bir de mevsim geçişleri var. Bununla alakalı üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz burun akıntısı, hapşırık veya halsizlik durumları olabiliyor" dedi.





"MEVSİM GEÇİŞLERİ DİRENCİ DÜŞÜRÜYOR"

Özdemir, ani hava değişimlerinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Bunlar mevsimle beraber gelen bir şey. Vücut bir gün sıcak bir gün soğuk oluyor ve direnç düşüklüğü olabiliyor. Polenlere karşı kişinin alerji özgeçmişi olabiliyor. Eğer hastanın ateşi oluyorsa, bu ateş üç günden fazla sürüyorsa, burun akıntısına nefes darlığı eşlik ediyorsa en yakın acil servise kişi başvurmalı" ifadelerini kullandı.





ALERJİSİ OLANLAR NE YAPMALI?

Polen alerjisi bulunan vatandaşların öncelikle aile hekimine başvurması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Polen alerjisi olanların acil servise başvurmasına gerek yok. Genelde gözlerde yaşarma, burun akıntısı, aksırık gibi semptomlar oluşuyor. Kişiler kendileri de bildikleri için bu durumlarda aile hekimlerine giderlerse gerekli tedaviler uygulanacaktır" diye konuştu.

