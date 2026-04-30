Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Sürekli yorgunsanız sebebi bu olabilir! Sinsi hastalık sessiz ilerliyor
Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:56

Sürekli yorgunsanız sebebi bu olabilir! Sinsi hastalık sessiz ilerliyor

Sürekli yorgunluk, halsizlik ve nedensiz kilo artışı çoğu zaman günlük stres ya da yoğunlukla ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu belirtiler, fark edilmeden ilerleyen sinsi bir hastalığın habercisi olabilir. Özellikle tiroit bezini etkileyen Hashimoto hastalığı, erken dönemde verdiği sinyallerle dikkat çekiyor.

İHA Sağlık
Sürekli yorgunsanız sebebi bu olabilir! Sinsi hastalık sessiz ilerliyor
  • ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, özellikle uzun süren halsizlik ve kilo artışı gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Dr. Çakır, "Bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırmasıyla ortaya çıkan Hashimoto Hastalığı, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.


Uzm. Dr. Çakır, "Hastalar genellikle yorgunluk, üşüme ve saç dökülmesi gibi şikayetleri günlük hayatın yoğunluğuna bağlıyor. Oysa bu belirtiler Hashimoto'nun erken sinyalleri olabilir" dedi.


KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
Hashimoto hastalığının kadınlarda erkeklere göre çok daha yaygın görüldüğünü belirten Dr. Çakır, hormonal faktörlerin bu farkta önemli rol oynadığını ifade etti. Dr. Çakır, "Sürekli halsizlik ve uyku hali. Nedensiz kilo artışı. Soğuğa karşı hassasiyet. Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi. Konsantrasyon bozukluğu" ifadelerini kullandı.


Hashimoto'nun basit kan testleriyle teşhis edilebildiğini vurgulayan Dr. Çakır, özellikle aile öyküsü olan kişilerin düzenli kontrol yaptırması gerektiğini söyledi. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini belirten Dr. Çakır, "Eksik olan tiroit hormonunu yerine koyduğumuzda hastalar sağlıklı bir yaşam sürdürebilir" ifadelerini kullandı.


YAŞAM TARZI DA ETKİLİ
Beslenme ve stres yönetiminin önemine değinen Dr. Çakır, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürekli yorgunsanız sebebi bu olabilir! Sinsi hastalık sessiz ilerliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA