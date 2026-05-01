Çocukların karaciğeri alarm veriyor

Türk Pediatri Kurumu'nun "Umudun adı: Çocuk" çağrısıyla geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapılan kongresinde görüştüğüm Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer, çocuklarda son dönemde yüksek dozda, aşırı ve bilinçsizce vitamin ve gıda takviyesi kullanımının çok arttığını söylediler. Bakın, uzmanlar bu konuda neler anlattı...

ZEHİRLENMELERLE KARŞILAŞIYORUZ

Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, ebeveynleri uyararak, hekim önerisi olmadan vitamin ve gıda takviyelerinin kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Kıykım, "Çok sayıda gıda ve vitamin takviyesi kullanımı var. Çoklu vitamin zehirlenmeleri ile karşılaşıyoruz. Bunlar yüksek dozda alındığı zaman zehirleyebiliyor" diye konuştu.

SEBEBİ AŞIRI GIDA TAKVİYESİ

Son zamanlarda Amerika'da çocuklarda ani başlayan vitamine bağlı karaciğer yetersizliği vakalarının çok fazla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kıykım, "Bunların temel sebebinin aşırı gıda takviyesi kullanımı olduğu söyleniyor. Ülkemizde de merviden altı ürünler var. Sağlık Bakanlığı onayı olmayan, internetten satılan ürünler bunlar. Ve ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyorlar" dedi.

5 ÇOCUKTAN 1'İNDE BESLENME BOZUKLUĞU VAR

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise çocukların beslenmesinde yapılan yanlışlarla son 10-15 yıl içinde ölüm oranları ve kronik hastalıkların daha da artacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Beslenmede yapılan yanlışlıklar, uzun vadede 10-15 yıl içerisinde ama ölüm ama kronik hastalıkları ortaya çıkartıyor. Gıda takviyeleri, vitamin takviyeleri buradan yola çıkarak söylüyorum. Şunu da belirtmeliyim ki ülkemizde hafif beslenme bozukluklarını da işin içine katarsak her 10 çocuktan 2'si yani 5 çocuktan 1'inde maalesef beslenme bozukluğu var. Hafifleri çıkarsak bile orta ve ağır derecede her 10 çocuktan 1'inde var."

5 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU TARADIK

BOY, kilo ve baş çevresi ölçümleri yaparak, bunu hesapladıklarını belirten Prof. Dr. Beşer, şöyle dedi: "Türk Pediatri Kurumu bu konuda oldukça hassas. Tüm Türkiye'den 170 pediatristin katıldığı bir çalışma yaptık. 5 binden fazla çocuğumuzu, ailelerden izinlerini alarak, sahada taradık. Ve sonucunda bunu söylemiş oluyorum. Otoimmün hastalıklar sıklıkla arttı. İşte bu noktada eskiden olmadığı kadar vitamin takviyeleri devreye giriyor. Aileler deneme yanılma yöntemiyle 'bu yaradı', 'bu yaramadı' deyip, kullanıyor. Çocuğa baktığımızda boy iyi, kilo iyi ama içerik kötü. Çocukların beslenmesi sağlıklı koşullarda büyümesi çok çok önemli konular."