Sağlık Haberleri Çikolata kistinde umut veren gelişme
Giriş Tarihi: 2.05.2026

Çikolata kistinde umut veren gelişme

Dünyada yaklaşık 190 milyon kadın endometriozis (çikolata kisti) hastası ve bu hastalığın teşhisi hâlâ çok uzun yıllar alabiliyor. BBC'nin haberine göre Oxford Üniversitesi'nde denenen yeni bir tarama tekniği, bu hastalığın daha erken teşhis edilebilmesi için umutları artırdı. Yeni teknik, geleneksel taramalarda gözden kaçan erken evre endometriozis bölgelerini tespit etmek için tomografi (CT) taramalarını moleküler bir izleyiciyle yapıyor. Bilim insanları, bu tekniğin, geniş çaplı çalışmalarda doğrulanması halinde semptomlara daha hızlı açıklama getirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.
