Baharı görmeden alerjisi geldi

Bağışıklık sisteminin gelişim sürecinde olması, çocukları çevresel alerjenlere karşı daha hassas hale getirebiliyor. İşte tam bu noktada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyhan Perihan Çobanoğlu Saf, bahar alerjilerinin nedenleri, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

ÇOCUKLAR DAHA HASSAS

"Alerji, vücudun normalde zararsız olan besinler, ilaçlar, ev tozu akarları ya da ağaç polenleri gibi maddelere karşı anormal ve abartılı bir yanıt vermesidir" diyen Uzm. Dr. Saf, şunları söyledi: "Alerjik kişiler, bu maddelerle karşılaştıklarında, sanki bir mikrop ile savaşıyormuş gibi tepki gösterir ve bu da çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Çocukluk çağında bağışıklık sistemi henüz yeterli olgunluğa ulaşmadığı için alerjik reaksiyonlar daha sık görülür. Bu dönemde vücudun savunma sistemi gelişimini sürdürürken, hangi maddelerin zararlı, hangilerinin zararsız olduğunu ayırt etme süreci de devam eder. Bu nedenle çocukların bağışıklık sistemi zaman zaman zararsız maddelere karşı gereğinden fazla tepki verebilir ve bu da alerjik reaksiyonların daha sık ortaya çıkmasına yol açar."

BELİRTİLER KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Uzm. Dr. Saf, alerji belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğini söyleyerek, "Burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırma gibi üst solunum yolu bulguları; öksürük, hışıltı ve nefes darlığı gibi alt solunum yolu gibi şikayetler görülebilir. Bunun yanı sıra ciltte kaşıntı ve kızarıklık görülebilirken, dudak ve göz çevresinde şişlik oluşabilir. Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık ile ağız ve boğazda kaşıntı da sık karşılaşılan belirtiler arasındadır. Ayrıca sindirim sisteminin etkilenmesi durumunda bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler de ortaya çıkabilir" dedi.

KÜÇÜK ALERJENLER BÜYÜK SORUNLAR

Çok küçük miktardaki alerjenle temas edilmesinin bile bazı çocuklarda ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Saf, "Bu durum, vücudun verdiği tepkinin şiddetine bağlı olarak yaşamı tehdit edebilecek bulguların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle alerjisi olan çocuklarda, hassasiyet gösterilen maddelerden mümkün olduğunca uzak durulması büyük önem taşır" diye konuştu.

POLENLER ALERJİ ŞİKAYETLERİNİ ARTIRIYOR

Polenlerin yoğunlaştığı dönemlerde alerji belirtilerinin artış gösterdiğini ve özellikle bahar aylarında bu durumun daha belirgin hale geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Saf, şunlara dikkat çekti: "Bu dönemde havada bulunan polen miktarının artmasıyla birlikte, hassasiyeti olan kişilerde alerjenlerle temas süresi ve sıklığı da artar ve bu durum şikayetlerin daha sık, daha uzun süreli ve daha belirgin görülmesine neden olabilir. Özellikle açık havada geçirilen zamanın artması, rüzgarlı havalar ve sabah saatleri polen maruziyetini artıran önemli faktörler arasında yer alır. Bu belirtiler arasında burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık ve hapşırma; gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık; öksürük, hırıltı ve nefes darlığı yer alır."

KORUYUCU ÖNLEMLER

Polenlere karşı çocukları korumak için günlük hayatta bazı önlemler almak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Saf, bunları şöyle sıraladı:

Özellikle sabah ve öğle saatlerinde veya rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamak, açık hava aktivitelerini azaltmak ve mümkün olduğunca kapalı alanları tercih etmek çok önemlidir.

Dışarı çıkılması gereken durumlarda ise şapka, gözlük ve uygun giysi kullanmak polen temasını azaltabilir.

Eve gelince duş almak ve kıyafet değiştirmek, vücuda ve saçlara tutunan polenlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Polen filtreli klima kullanmak, iç ortamda polen birikimini azaltmaya katkı sağlar.