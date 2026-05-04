100 yaşını aşanların çocukları da sağlıklı besleniyor

Yeni bir araştırmaya göre, 100 yaşına kadar yaşayan kişilerin çocuklarının, tipik yetişkinlere kıyasla daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar şu soruya cevap aradı: Bu kadar uzun yaşayan aileler aslında ne yiyor? Araştırmacılar, dünyanın en uzun ömürlü ailelerini inceleyen en büyük çalışmalardan biri olan New England Yüz Yaş Üstü Çalışması'na katılan 457 yaşlı yetişkinin 2005 yılında doldurduğu beslenme anketlerini analiz etti. Katılımcıların çoğu, 100 yaşını aşmış kişilerin yetişkin çocuklarından oluşuyordu.

MEYVE-SEBVE VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Katılımcıların yaşı, kırklı yaşların ortalarından doksanlı yaşların başlarına kadar değişiyordu; 2005 yılında beslenmelerini bildirdiklerinde ortalama yaş yetmişlerin ortasındaydı. Euronews'te yayınlanan çalışma, bu yetişkinlerin genel olarak orta düzeyde bir beslenme kalitesine sahip olduğunu ortaya koydu. Diyetleri mükemmel olmasa da genel sağlık, kronik hastalıkların önlenmesi, beyin sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlikle bağlantılı dört tanınmış beslenme endeksinde, ABD'deki benzer yaşlı gruplara göre biraz daha yüksek puan aldılar. Beslenme düzenlerinin en güçlü yönleri meyve, sebze, yeşillik ve baklagiller, deniz ürünleri ve 'protein gıda kalitesi'ydi. Aynı zamanda sodyum, ilave şeker ve rafine tahıl tüketimini sınırlama konusunda da görece iyi durumdalardı.