Ruh sağlığına iyi gelen 8 alışkanlık

Yeni bir araştırma, iş, aile ve günlük sorumlulukların yoğunlaşmasıyla birlikte pek çok kişinin kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını ortaya koydu. Independent'ın haberinde yer alan; Mart ayında Mental Health Foundation adına Opinium tarafından Birleşik Krallık'ta 4 bin yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların dörtte biri son bir ayda ruh sağlığını desteklemek için herhangi bir adım atmadığını belirtti. 11-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'nın bu yılki teması "harekete geçmek" olarak belirlenirken, Mental Health Foundation bireyleri ruh halini iyileştirecek ve genel iyilik halini artıracak küçük ama uygulanabilir alışkanlıklar edinmeye çağırıyor.

'SOMUT ADIM BEKLİYORUZ'

Mental Health Foundation politika ve etki direktörü Alexa Knight, "Bu yıl insanların yalnızca ruh sağlıkları hakkında düşünmelerini değil, aynı zamanda somut adımlar atmalarını istiyoruz" dedi. Knight, ruh sağlığının önemine dair farkındalığın arttığını ancak pek çok kişinin kendisi veya başkaları için harekete geçmediğini belirterek, "Hepimizin yapabileceği hızlı ve basit şeyler var. Küçük de olsa her hafta kendimiz için bir şey yapmayı öncelik haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK HAYATA DAHİL EDEBİLECEĞİNİZ ÖNERİLER

Uzmanlar, ruh halini iyileştirmek ve psikolojik iyi oluşu desteklemek için günlük hayata dahil edilebilecek 8 basit öneriyi şöyle sıraladı:

1-Doğada zaman geçirin Knight'a göre doğada vakit geçirmek zihinsel sağlığı olumlu etkiliyor. Kısa bir park yürüyüşü ya da bahçede oturmak bile bakış açısında değişim yaratabiliyor.

2- Hareket edin Fiziksel aktivitenin ruh sağlığı üzerinde güçlü bir etkisi bulunuyor. Maraton koşmaya gerek yok; dans etmek ya da hafif egzersizler yapmak bile yeterli olabiliyor.

3- Ekrana ara verin Sosyal medyada vakit geçirmek çoğu zaman rahatlatıcı gibi görünse de, yoğun ve olumsuz içerikler zihni yorabiliyor.

Bu nedenle zaman zaman ekranlardan uzaklaşmak öneriliyor.

4-Arkadaşlarınızla plan yapın Sosyal ilişkileri güçlendirmek ruh sağlığını koruyan önemli unsurlardan biri.

Bir arkadaş buluşması planlamak, geleceğe dair olumlu bir beklenti yaratıyor.

5- Sakin bir uyku rutini oluşturun Yatmadan önce bir saat ekranlardan uzak durmak, rahatlatıcı aktiviteler yapmak ve sakin bir ortam oluşturmak, zihnin gevşemesine yardımcı oluyor.

6- Bol su için Fiziksel sağlık ile ruh sağlığı arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Yeterli su tüketimi, konsantrasyonu ve hafızayı desteklerken ruh halini de iyileştirebiliyor.

7- Minnettar olduğunuz üç şeyi yazın Gün içinde yaşanan küçük ama olumlu anları not etmek, düşünce yapısını daha pozitif bir yöne çekmeye yardımcı oluyor.

8- Yeni bir beceri öğrenin Yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Yeni bir hobi edinmek, zihni olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır.



