Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: Aşı tereddüdü tehlikeyi büyütüyor

"YANLIŞ BİLGİLER AŞI TEREDDÜDÜNÜ ARTIRIYOR, YAŞAM BOYU BAĞIŞIKLAMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bilimsel gerçeklerden uzak bilgi akışı ve dezenformasyonun, toplum sağlığı açısından yeni risk alanları oluşturduğunu vurgulayan TAHUD Genel Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Türkiye'de de bağışıklama konusunda farkındalığın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bağışıklamanın yalnızca bireyleri değil, toplumun yarınını koruyan en güçlü yatırım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk şunları söyledi: "Yakın dönem araştırmaları 18 yaş ve üzeri bireylerde aşı tereddüdünün arttığını gösteriyor. Bağışıklama yalnızca kişiyi korumaz, toplumun genel sağlığını, üretkenliğini ve geleceğini güvence altına alan güçlü bir halk sağlığı yaklaşımıdır. Üstelik artık bağışıklamayı çocukluk dönemiyle sınırlı değerlendiremeyiz. Günümüzde bebeklikten ileri yaşlara kadar herkesi kapsayan yaşam boyu bağışıklama yaklaşımı ile RSV, influenza, boğmaca, hepatit B, menenjit ve tetanoz gibi 30'dan fazla enfeksiyon ve ölümcül hastalığa karşı farklı yaş gruplarında korunmak mümkün".

Risk gruplarına yönelik yeni nesil koruma çözümlerinin toplum sağlığını korurken sağlık sistemleri üzerindeki yükün azalmasına da katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, bu nedenle güvenilir bilgiye erişimin artmasının ve farkındalığın güçlenmesinin, toplum bağışıklığının sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.