Bir tıkla gelen tehlike sahte ilaçlar

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, internet üzerinden kontrolsüzce yayılan sahte ve kaçak ürünlere karşı vatandaşları uyararak, "Sağlık, kaybetmeden korumamız gereken en değerli varlığımızdır" dedi.

DURUM ENDİŞE VERİCİ DÜZEYDE

Sağlık sektörünün, dijital mecraların kullanımının artmasıyla birlikte ciddi bir bilgi kirliliği ve sahte ürün tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ecz. Tüysüz, günümüz insanının sağlıklı yaşam arayışında çoğu zaman hekimine ve eczacısına danışmak yerine dijital mecraları tercih etmesinin endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı.

İNSAN HAYATINI RİSKE ATIYOR

Ecz. Tüysüz, sosyal medya ve denetimsiz web siteleri üzerinden pazarlanan sahte ve kaçak ürünlerin yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını belirterek, "Bu ürünler doğrudan insan hayatını riske atıyor. İnternet üzerinden kontrolsüzce yayılan bu ürünler, dijital dünyanın sağlığımız için ne kadar büyük bir manipülasyon alanı haline geldiğinin somut bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

185 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

TÜRKIYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından paylaşılan 2025 yılı verileri ise illegal sağlık ticaretine karşı yürütülen mücadelenin şiddetini ve tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor. İşte o veriler:

■ 3 bin 407 internet sitesi tamamen kapatıldı.

■ Bin 418 siteye erişim engeli getirildi.

■ Bin 593 site hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

■ 185 milyon TL idari para cezası uygulandı.



SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNTERNETTEN DEĞİL, ECZANEDEN ALINIR

BİLGİ kirliliğinin arttığı bu dönemde eczacıların danışmanlık rolünün daha da önem kazandığını belirten Ecz. Tüysüz, "Sağlık internetten değil, eczaneden alınır. Sahte ve içeriği belirsiz ürünlere karşı en güçlü kalkanımız, danışman eczacının bulunduğu denetim altındaki eczanelerdir" dedi.