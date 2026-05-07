Prostat kanserinde yeni dönem! “Akıllı biyopsi” gizli tümörleri ortaya çıkarıyor

Ürolojik kanserler arasında en sık görülen hastalıklardan biri olan prostat kanserinde erken teşhis hayati önem taşırken, hastanede kullanılmaya başlanan "Akıllı Biyopsi" yöntemi tanı sürecinde önemli avantajlar sağlıyor.

KLASİK YÖNTEMLERE KARŞI DAHA HASSAS TANI

Geleneksel prostat biyopsilerinde, ultrason eşliğinde prostat dokusundan örnek alınırken şüpheli bölgeler doğrudan görülemiyor. Bu durum özellikle prostatın derin bölgelerinde bulunan küçük ancak agresif tümörlerin gözden kaçmasına neden olabiliyor.

MR-Füzyon teknolojisi ise bu sorunu ileri görüntüleme teknikleriyle ortadan kaldırıyor. İşlem öncesinde çekilen yüksek çözünürlüklü MR görüntüleri sayesinde şüpheli alanlar ayrıntılı şekilde belirleniyor. Ardından bu görüntüler, işlem sırasında kullanılan anlık ultrason görüntüleriyle özel yazılım aracılığıyla birleştiriliyor. Böylece hekim, biyopsi iğnesini doğrudan hedeflenen bölgeye yönlendirebiliyor.

"GİZLİ TÜMÖRLERİ ORTAYA ÇIKARIYOR"

Uzmanlar, özellikle PSA değeri yüksek olmasına rağmen klasik biyopsilerde sonuç alınamayan hastalarda MR-Füzyon biyopsisinin büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Yöntemin, agresif ve hayati risk taşıyan tümörlerin tespitinde çok daha etkili olduğu ifade edilirken, gereksiz tekrar biyopsilerinin de önüne geçtiği vurgulanıyor.

Yaklaşık 30 ila 45 dakika süren işlem, lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor. Hastalar aynı gün taburcu edilirken, günlük yaşama kısa sürede dönüş sağlanabiliyor.

"EN NET YOL HARİTASINI SUNUYOR"

Hastane uzmanları, prostat kanserinde başarının doğru evreleme ve erken teşhisle mümkün olduğunu belirterek, MR-Füzyon biyopsinin hastaya özel tedavi planlamasında önemli bir rehber sunduğunu ifade etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yetkilileri, ileri teknolojiye dayalı sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini ve hastalara daha güvenilir, konforlu ve etkili tanı yöntemleri sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

