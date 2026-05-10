Hareketsizlik yılda 3,2 milyon can alıyor

Bugün, '10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü'. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, fiziksel hareketsizliğin dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından en önemli risk faktörleri arasında 4'üncü sırada yer aldığına dikkat çekerek, herkese 'sağlık için harekete geç' çağrısı yaptı.

İSTANBULLU HAREKETSİZ

Prof. Dr. Akı, hareketli bir yaşam tarzını benimsemenin yalnızca yaşam kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda yaşam süresine de doğrudan katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Hareketsiz yaşamın yılda 3,2 ila 5 milyon ölüme neden olduğu tahmin ediliyor.

Haftada 1000–2000 kilokalori enerji harcamasına denk gelen 3 ila 5 saatlik tempolu egzersiz ise ölüm oranlarını belirgin şekilde azaltıyor." Buna rağmen yetişkinlerin yüzde 27,5'inin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite hedefini karşılayamadığını belirten Prof. Dr. Akı, "İstanbul'da 2023 yılında yapılan bir araştırma da benzer bir tabloyu ortaya koyuyor; haftada 150 dakikanın üzerinde fiziksel aktivite yapanların oranı yalnızca yüzde 38,7'de kalırken, yaklaşık yüzde 61,3'lük bir kesim önerilen seviyenin altında kalıyor" dedi.

BAHÇE İŞLERİ SAATTE 360 KALORİ YAKTIRIYOR

Bahçe işlerinin saatte 180-360 kalori yaktırdığını söyleyen Prof. Dr. Akı, "Tempolu yürüyüş de 180–360 kilokalori enerji harcamasına karşılık gelirken, merdiven çıkma ve bahçe işleri de benzer düzeyde enerji tüketimi sağlar. Kas gruplarını hedef alan kuvvetlendirme egzersizlerinde MET değeri değişkenlik gösterebilse de bu tür çalışmaların haftada en az 2 gün yapılması kıymetli" dedi.



ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLANIN

Hareketsizliğin olumsuz etkilerini azaltmak için ev ortamında uygulanabilecek basit adımların etkili bir başlangıç olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Akı, şu önerilerde bulundu: "Gün içerisinde kısa süreli esneme hareketlerine yer vermek, belirli aralıklarla ayağa kalkarak hareket etmek ya da asansör yerine merdivenleri tercih etmek küçük ama önemli değişiklikler arasında sayılabilir."

OFİS ÇALIŞANLARININ KABUSU; BOYUN AĞRISI

Özellikle ofis çalışanlarında boyun ağrısının oldukça yaygın görüldüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Akı, "Veriler, çalışanların yaklaşık yüzde 42 ila 63'ünün yılda en az bir kez bu şikâyeti yaşadığını ortaya koyuyor. Yapılan bir araştırmada bu oran kadınlarda yüzde 45,5 olarak belirlenirken, çeşitli risk faktörlerinin etkisiyle kadınların boyun ağrısı geliştirme olasılığı erkeklere kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, boyun bölgesine binen yükü artırarak ağrı şikâyetlerini artırabiliyor" dedi.