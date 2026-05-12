Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Begüm Mutuş: Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde sağlık profesyonellerinin rolü kritik

Sabri Ülker Vakfının sağlık okuryazarlığını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Sağlık Profesyonellerine Yönelik Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı' kapsamında binlerce hekim ve eczacıya ulaşıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program çıktıları, sağlık profesyonellerinin bilimsel ve güvenilir beslenme bilgisini topluma aktarmada kritik bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Sağlık alanındaki bilgi kirliliğinin artması nedeniyle bilimsel ve güvenilir bilginin toplumla doğru kanallar aracılığıyla buluşturulması, önem taşıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle 2022'de başlatılan program ile hekim ve eczacıların beslenme ve iletişim alanındaki bilgi birikimi güçlendirilerek, toplum sağlığına katkı sunuluyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar yayımlanan 62 farklı eğitimin içeriği 90 bin kez izlendi. Programın çıktıları, Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyeleri ile Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), Ankara Eczacı Odası ve Pediatri Dünyası Derneğinden akademisyenler ve uzman isimlerin katıldığı toplantıda açıklanan veriler, sağlık profesyonellerinin bilimsel bilgiyi doğru ve anlaşılır biçimde aktarmasının toplum sağlığında önemli bir çarpan etkisi yarattığını gösterdi.

"SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN BESLENME ALANINDA GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Begüm Mutuş, Türkiye'de sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde sağlık profesyonellerinin rolünün kritik olduğunu belirtti.

Sağlık alanında doğru bilgiye erişimin halihazırda toplum sağlığı açısından önemli konulardan biri haline geldiğini aktaran Mutuş, 'Bilimsel ve güvenilir bilginin toplumla buluşmasında ise sağlık profesyonelleri en güçlü ve güvenilir kaynakların başında geliyor. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin beslenme ve sağlık iletişimi alanında güçlendirilmesini, toplum sağlığına uzun vadeli katkı sağlayan önemli bir yatırım olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Mutuş, programla aile hekimlerinden iç hastalıkları uzmanlarına, pediatristlerden eczacılara kadar kapsamlı bir sağlık profesyoneli kitlesine ulaştıklarını belirterek, programı, yalnızca eğitim çalışması değil, sağlık alanındaki bilgi kirliliğiyle mücadele eden, bilimsel bilgiyi yaygınlaştıran ve toplumda sağlık okuryazarlığını destekleyen uzun vadeli bir sosyal etki modeli olarak değerlendirdiklerine dikkati çekti.

Gelecek dönemde de sağlık okuryazarlığını destekleyen öncü çalışmalar geliştirmeyi sürdüreceklerini anlatan Mutuş, bilimsel bilginin toplumla güvenilir kanallar üzerinden buluşmasına katkı sunmaya ve toplum sağlığı için uzun vadeli değer üretmeye devam edeceklerini aktardı.

"TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN GÜÇLÜ BİR ÇARPAN ETKİSİ YARATTIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Program Koordinatörü Prof. Dr. Nur Baran Aksakal da program kapsamında sunulan eğitimlerin sağlık profesyonellerinin günlük pratiklerine doğrudan katkı sağladığını gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Eğitimlere katılan aile hekimlerinin yüzde 88,4'ü, iç hastalıkları uzmanlarının ise yüzde 99,3'ü programın, hastalarına beslenme konusunda daha iyi hizmet sunmalarına katkı sağladığını belirtiyor. Katılımcıların önemli bölümü, edindikleri bilgileri klinik uygulamalarına dahil ettiklerini belirtirken, aile hekimlerinin yüzde 90'ı, iç hastalıkları uzmanlarının ise yüzde 96'sı bu eğitimlerin tıp fakültesi müfredatında yer alması gerektiğini düşünüyor. Beslenme bilgi düzeyinin artırılmasının kronik hastalık yönetimine katkı sağlayacağı görüşü, aile hekimlerinde yüzde 96'ya, iç hastalıkları uzmanlarında ise yüzde 99'a ulaşıyor. Tüm bu veriler, sağlık profesyonellerinin bilimsel ve güvenilir bilgiyle güçlendirilmesinin toplum sağlığı açısından güçlü bir çarpan etkisi yarattığını ortaya koyuyor.'

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör