Büyük vefa: Doktor olmasını isteyen öğretmenini 41 yıl sonra ameliyat etti!

Mersin'de bir özel hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Gökpınar, 1985'te üniversite sınavına hazırlanmak için, kuzeni Hasan Gökpınar'ın matematik öğretmeni olarak çalıştığı dershaneye devam etti. Halil İbrahim Gökpınar, sınava 2 gün kala kuzeni ve öğretmeni Hasan Gökpınar'ın (74) evine ders çalışmaya gitti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Hasan Gökpınar mide kanaması geçirdi ve acilen ameliyata alındı.

O GÜN HAYATI DEĞİŞTİ

Hayati tehlikeyi atlatan öğretmen Hasan Gökpınar, üniversite sınavına girmek üzere olan kuzenine "Beni doktorlar kurtardı. Sen de doktor ol, hayat kurtar" dedi. Aslında, kazanamayacağını düşündüğü için tıp fakültelerini tercih listesine yazmayı planlamayan Halil İbrahim Gökpınar, kuzeninin isteği üzerine başvuru formunda ilk sıraya İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni yazdı. Sınav sonucunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanan Halil İbrahim Gökpınar, mezuniyetinin ardından uzmanlık tercihini genel cerrahiden yana kullandı.

AMELİYAT İÇİN BULUŞTULAR

Meslek hayatı boyunca on binlerce ameliyat yapan Op. Dr. Halil İbrahim Gökpınar, Kahramanmaraş'ta bir özel hastanede çalışırken 2023 depreminin ardından Mersin'de bir özel hastaneye geçmek zorunda kaldı. Emekli olduktan sonra Aydın'da yaşayan kuzeni Hasan Gökpınar geçtiğimiz haftalarda rahatsızlandı. Hasan Gökpınar da, 1985'teki ameliyat nedeniyle 41 yıl sonra karın fıtığı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ameliyat için, Mersin'deki kuzeni ve eski öğrencisi Op. Dr. Halil İbrahim Gökpınar'ı tercih etti. Op. Dr. Halil İbrahim Gökpınar, çalıştığı hastanede ameliyat yeri fıtığını yaptı Hasan Gökpınar, ameliyatın ertesi günü taburcu oldu.

BELKİ DE KAZANAMAYACAKTIM

Kuzeni ve öğretmeni olan Hasan Gökpınar'ın son kontrollerini yapan Op. Dr. Halil İbrahim Gökpınar, "Kuzenim, benim eğitimime sadece matematik bilgisiyle katkı koymadı. Aynı zamanda hayatımı değiştirdi" dedi. Kuzeninin mide kanaması atlatıp 'Doktor ol, hayat kurtar' demesi nedeniyle kendisinin doktor olduğunu anlatan Op. Dr. Gökpınar, "Kazanamayacağımı düşündüğüm için tıp fakültesini üniversite tercih listesine yazmayacaktım. Ama kuzenimin yönlendirmesiyle Cerrahpaşa'yı yazdım. Sınavda, belki normal şartlarda yapamayacağım soruları yaptım ve kazandım. 41 yıl sonra, kuzenimi ameliyat edip sağlığına kavuşturduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

