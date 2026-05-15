Çocuklarda ishal alarmı

Çocuklarda artan ishal vakaları nedeniyle aileler, hastaneye koşuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, çocuklarda ishale nelerin sebep olabileceğini, artan ishal vakalarının nasıl önlenebileceğini, ihmale gelmeyen bu hastalık hakkında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir bir anlattı.

NEDENİ VİRAL ENFEKSİYONLAR

Çocukluk çağında ishalin en sık nedeninin viral enfeksiyonlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Aliyeva, "Özellikle rotavirüs, norovirüs ve adenovirüs gibi virüsler çocuklarda ani başlayan ishale yol açabilir. Bunun dışında salmonella, shigella ve E.coli gibi bakteriler; kirli su tüketimi, iyi yıkanmamış sebze- meyveler, uygun koşullarda saklanmayan gıdalar ve hijyen eksikliği nedeniyle de ishal gelişebilir. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda bağışıklık sistemi tam gelişmediği için enfeksiyonlara yatkınlık daha fazladır" dedi.

SIVI KAYBI BELİRTİLERİ

Ailelerin gözden kaçırmaması gereken belirtileri ise Uzm. Dr. Aliyeva, şöyle sıraladı: "Ailelerin en çok dikkat etmesi gereken durum sıvı kaybı belirtileridir. Ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük, ağlarken gözyaşının azalması, halsizlik, huzursuzluk, idrar miktarında azalma ve küçük bebeklerde bezin uzun süre kuru kalması önemli uyarı işaretleridir. Kusmanın eşlik etmesi sıvı kaybını hızlandırabilir. Çocuğun genel durumunun bozulması, uykuya yatkınlık ve sıvı alamaması gibi bir durum olursa en yakın zamanda doktora gidilmelidir."

EL HİJYENİNE DİKKAT

Havalar ısınmaya başladığında sıcak havanın etkisiyle mikroorganizmaların gıdalarda çok daha hızlı çoğaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Aliyeva, şöyle dedi: "Özellikle açıkta bekleyen yiyecekler, yeterince soğuk zincirde saklanmayan süt ve et ürünleri enfeksiyon riskini artırır. El hijyeninin aksaması da önemli bir etkendir. Çocuklara yemek öncesi ve tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır. Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılmalı ve gıdalar uygun koşullarda saklanmalıdır. Ayrıca rotavirüs aşısı özellikle küçük çocuklarda ağır seyreden ishallere karşı önemli koruma sağlar."

ACİL DOKTORA GİDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

İshal sırasında bağırsaklarda normalden fazla su ve elektrolit kaybı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Aliyeva, vücutta nelerin olduğunu şöyle anlattı: "Sodyum ve potasyum gibi minerallerin kaybı vücudun dengesini bozabilir. Bu durum halsizlik, tansiyon düşüklüğü, kas güçsüzlüğü ve ileri vakalarda bilinç değişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Çocuklarda sıvı kaybı ciddi ve hatta hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde dehidrasyon çok hızlı gelişebilir. Tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarında bozulma, dolaşım problemleri ve ağır vakalarda şok tablosu görülebilir."

PİRİNÇ LAPASI, PATATES VE ELMA PÜRESİ YİYİN

İSHAL döneminde nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda ise Uzm. Dr. Aliyeva, şu tavsiyelerde bulundu: "Anne sütü alan bebeklerde emzirmeye mutlaka devam edilmesi gerekir. Çocuk az az ama sık aralıklarla beslenmelidir. Amaç, bağırsakların iyileşmesini desteklemek ve enerji kaybını önlemektir. İshal döneminde yoğurt, ayran, kefir, pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, elma püresi, çorba ve hafif ev yemekleri tercih edilebilir. Özellikle yoğurt ve kefir bağırsak florasını desteklemeye yardımcı olabilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Kızartmalar, cips, fast food ürünleri, aşırı yağlı yiyecekler, çikolata, gazlı içecekler ve hazır meyve suları gibi yoğun şeker içeren ürünlerden kaçınılmalıdır. Bu tür besinler bağırsakta su kaybını artırarak ishali şiddetlendirebilir."