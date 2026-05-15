Türkiye’nin en büyük mide kanseri buluşması Tekirdağ Saray’da gerçekleşti!

Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 250 uzman ve akademisyen hekimin katıldığı toplantıda; genel cerrahlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, radyologlar, nükleer tıp uzmanları, patologlar ve farklı branşlardan çok sayıda akademisyen mide kanserinin tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantının organizasyonu, Ulusal ve Mide Kanseri Derneği başkanı Prof. Dr. Enver İlhan öncülüğünde gerçekleştirilirken, sempozyum başkanlığını Prof. Dr. Erman Aytaç üstlendi.

Prof. Dr. Enver İlhan toplantının bilimsel önemine dikkat çekerek,

"Mide kanseri tedavisinde başarı ancak multidisipliner yaklaşım ve ortak bilimsel akıl ile mümkündür. Bu konsensus toplantısı, ülkemizde tanı ve tedavi süreçlerinde ortak standartların oluşturulması ve bilimsel rehber niteliğinde kararların ortaya çıkması açısından son derece önemlidir. Buradan çıkacak sonuçların hem ülkemiz hem de uluslararası bilim dünyası için değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Erman Aytaç ise toplantının bilimsel içeriğinin son derece kapsamlı şekilde hazırlandığını belirterek, mide kanserinin tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerinin alanında uzman isimler tarafından multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirildiğini ifade etti. Aytaç, "Bu toplantıda mide kanserine ilişkin cerrahi tedavilerden medikal onkolojiye, radyoterapiden görüntüleme yöntemlerine kadar tüm süreçleri bilimsel veriler ışığında ele aldık. Amacımız yalnızca mevcut bilgileri paylaşmak değil, gelecekte hastalarımıza daha doğru ve etkin tedavi sunabilecek ortak bir bilimsel zemin oluşturmaktı. Ortaya çıkan sonuçların ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr.Ahmet Serdar Karaca Türkiye'nin kendi bilimsel verileri doğrultusunda güçlü bir yol haritası oluşturmasının önemine dikkat çekerek, mide kanseri tedavisinde ortak aklın hasta sonuçlarını doğrudan olumlu etkileyeceğini belirtti.

Kanser ve Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Aziz Sümer ise yaptığı açıklamada, mide kanseri tanı ve tedavisinde ulusal düzeyde ortak bir yaklaşım belirlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu toplantı, sadece bilimsel bilgi paylaşımı açısından değil, aynı zamanda ülkemizin mide kanseri tedavisinde kendi yaklaşımını ortaya koyması ve dünyada kendi sözünü söyleyebilmesi açısından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca süren toplantılarda mide kanserinde erken tanı yöntemleri, cerrahi tedavi seçenekleri, medikal onkoloji uygulamaları, radyoterapi yaklaşımları, görüntüleme yöntemleri ve multidisipliner hasta yönetimi gibi kritik başlıklar ele alındı.

Toplantının en anlamlı yönlerinden biri ise organizasyonun Saray, Tekirdağ, Türkiye'da gerçekleştirilmesi oldu. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Erman Aytaç'ın doğup büyüdüğü ilçe olan Saray'da böylesine önemli bir bilimsel organizasyonun yapılması katılımcılar tarafından ayrıca takdir topladı.

Prof. Dr. Aytaç yaptığı açıklamada,

"Doğup büyüdüğüm, benim için çok özel anlam taşıyan Saray'da Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarını ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Bu toplantının ilçemizde gerçekleştirilmesi benim için hem duygusal hem de mesleki açıdan çok özel bir anlam taşıyor" dedi.

Toplantı sonunda uzmanlar, mide kanseri tedavisinde ulusal standartların güçlendirilmesine yönelik önemli çıktılar elde edildiğini belirterek, bu tür bilimsel organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör