Sürekli halsizlik normal değil

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, sürekli yorgunluğun ve halsizliğin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

ALARM OLARAK GÖRÜLMELİ

Halsizliğin tek başına bir hastalık olmadığını ancak önemli bir uyarı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sivritepe, "Kalıcı hale gelen halsizlikte altta yatan neden araştırılmalı ve tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Gelişigüzel takviyeler yerine doğru tanı ve doğru tedavi en sağlıklı yaklaşımdır. Sürekli yorgunluk; kansızlık, tiroit hastalıkları, diyabet, vitamin- mineral eksiklikleri ya da kronik enfeksiyonların ilk işareti olabilir. Uzayan halsizlik mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmelidir" dedi.

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ İLK SIRADA

Demir eksikliği, B12 ve D vitamini düşüklüğünün halsizliğin en yaygın nedenleri arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Sivritepe, takviye kullanımında bilinçsiz davranılmaması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Sivritepe, "Vitaminler rastgele değil, mutlaka kan tahliline göre planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

UYKU DÜZENİ BELİRLEYİCİ

Yorgun uyanmanın en önemli nedenlerinden birinin düzensiz uyku olduğunu kaydeden Doç. Dr. Sivritepe, geç saatlere kadar ekran maruziyetinin ve bölünen uykunun enerji seviyesini düşürdüğünü, her gün aynı saatlerde uyuyup, uyanmanın biyolojik ritmi düzenlediğini ve gün içi enerjiyi artırdığını belirtti.

BESLENME HATALARI ENERJİYİ DÜŞÜRÜYOR

DOÇ. Dr. Sivritepe, basit karbonhidrat ağırlıklı ve düzensiz öğünlerin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını ifade ederek, "Protein, lif ve sağlıklı yağlardan zengin dengeli beslenmek, halsizlik şikâyetlerini azaltır" diye konuştu.

EGZERSİZ VÜCUT ENERJİSİNİ ARTIRIYOR

HALSIZLIK yaşayan birçok kişinin daha fazla dinlenmeye yöneldiğini ancak bunun ters etki yaratabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, şu tavsiyelerde bulundu: "Düzenli ve hafif–orta düzey egzersiz, enerji üretim mekanizmalarını güçlendiriyor. Haftada en az 3 gün yapılan tempolu yürüyüş bile belirgin fayda sağlar."