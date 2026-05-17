Daha az yemenin sırrı mavi tabak

Eskişehir
'de özel bir hastanede beslenme ve diyet uzmanı olarak görev yapan Ayşegül Akkaya Erden, mavi rengin beyinde doğal bir 'dur' sinyali oluşturduğunu belirterek, sadece tabak rengini maviyle değiştirerek porsiyon kontrolünü kolaylaştırmanın ve kalori alımını yüzde 30 azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor. Erden "Mavi renk sakinlik hissi verir ve nabzı yavaşlatır. Bu durum yemek yeme hızını düşürerek farkındalıklı beslenmeye yardımcı olur. Bazı araştırmalar mavi ışık altında yemek yiyen kişilerin yaklaşık yüzde 30 daha az kalori tükettiğini göstermiştir" diye konuştu.