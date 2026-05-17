Hipertansiyonda düzenli takip şart

Bugün 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü. Dünya Sağlık Örgütü
, 2024'te dünya genelinde yaklaşık 1.4 milyar yetişkinde görüldüğü tahmin edilen hipertansiyona karşı, düzenli tansiyon ölçme çağrısında bulundu. Hipertansiyon çoğu zaman belirti göstermeden ilerliyor, bu da hastalığın fark edilmesini ve tedavisini zorlaştırıyor. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, kalp krizi, felç, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları ve görme kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, düzenli tansiyon ölçümünün hayati önem taşıdığını vurguluyor.