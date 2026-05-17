Katı diyetler yerine sabırlı olun

Giriş Tarihi: 17.05.2026

DIŞ HABERLER
ABD'li psikologlar sağlıklı bir kiloya kavuşabilmek için diyet yaparken başarılı olmanın yalnızca katı programlarla ilgili değil insan psikolojisinin nasıl yönetildiğiyle de ilgili olduğunu söylüyor. Buna göre uzmanlar bir kişinin sadece katı bir diyet uygulayarak kendisini ruhen de aç bırakmaması gerektğini savunarak 5 davranış biçiminin benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte diyet sürecinde tavsiye edilen 5 davranış:
Kendinize şefkat gösterin.
Sabırlı olun.
Meraklı olun.
Motivasyonunuzu artıran şeyler bulun.
Küçük değişimlere odaklanın.
