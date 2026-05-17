Minnacık kalplere en hassas dokunuş

Türk Neonatoloji Derneği tarafından düzenlenen 33. Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, kritik konjenital kalp hastalıklarına dikkat çekti. Bu hastalığın doğumdan sonraki ilk gün ve haftalarda belirti vermeden ilerleyebilen, ancak kısa sürede yaşamı tehdit edebilen ciddi tabloya dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Koç, "Erken tanı konulmadığında dolaşım bozukluğu, şok ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yenidoğan döneminde erken tanı, yaşam şansını belirleyen en kritik basamaktır" dedi.

NABIZ OKSİMETRE İLE ÖLÇÜM

Prof. Dr. Koç, "Bebek doğduğunda tamamen normal görünebilir" diyerek, şu uyarıları yaptı: "Eve gittikten sonra bu bebekler aniden kötüleşip, hayati tehlikeleri olur. İşte bunu anlamak için nabız oksimetre ile ölçümler yapılarak, bu bebeklerde kalp hastalığı riskini görüyoruz. Çocuk kardiyoloji uzmanları burada çok önemli. Hemen gerekirse onlar ekokardiyografi ile kalbe bakıyorlar, gerekiyorsa kalp cerrahları da müdahale ediyor."

BEBEKLERİN KALBİNE BAKILIYOR

Ülkemizde bu hastalıkların erken tanısı amacıyla doğum sonrası dönemde nabız oksimetre ile tarama programı uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Koç, "Bu çok büyük bir proje. Non-invaziv, kolay uygulanabilir ve güvenilir olan bu yöntem sayesinde, henüz klinik bulgu vermemiş bebeklerde oksijen satürasyon düşüklükleri saptanarak, riskli olgular erken dönemde belirleniyor. Tarama sonucu şüpheli bulunan bebekler hızla ileri değerlendirme ve tedavi süreçlerine yönlendiriliyor. Amaç, tanı konulan her bebeğin gecikmeden uygun merkeze ulaştırılmasıdır" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL TARAMA PROGRAMI

Türk Neonatoloji Derneği'nin, kritik konjenital kalp hastalıklarının erken tanısı ve yönetimi konusunda Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade eden Prof. Dr. Koç, şöyle dedi: "Bu kapsamda ulusal tarama programlarının planlanması ve sahada etkin uygulanmasına yönelik süreçlerde bilimsel katkı sunulmakta; eğitim faaliyetleri, uygulama rehberleri ve pilot projeler ortak bir anlayışla geliştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar sayesinde hem sağlık personelinin farkındalığı artırılmakta hem de ülke genelinde uygulama birliği sağlanmaktadır."

ÜLKENİN HER YERİNDE KALP TARAMASI

Prof. Dr. Koç, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde ülkemizin doğusundan batısına kadar yenidoğan bebeklerin kalp taramasını yaptıklarını belirterek, "Eğer bu işte başarılı olursak Türkiye'de yeni doğan ölümlerinin çok ciddi olarak düşüreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.