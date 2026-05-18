21 dakika yürümek kalp hastalığı riskini yüzde 30 azaltıyor

Yürüyüş, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. The Huffington Post'un haberinde yer alan; 2017 yılında yayımlanan ve yürüyüşün önemini vurgulayan Harvard Health özel raporuna göre, günde yaklaşık 21 dakika yürümek kalp hastalığı riskini yüzde 30 oranında azaltabiliyor. Raporda ayrıca yürüyüşün diyabet ve kanser riskini azaltabildiği, tansiyon ve kolesterolü düşürdüğü ve zihinsel keskinliği korumaya yardımcı olduğu belirtildi. Cleveland Clinic Spor Kardiyolojisi Merkezi Eş Direktörü Dr. Tamanna Singh, düzenli yürüyüşün kardiyovasküler ölümleri azaltan etkili bir egzersiz türü olduğunu söyledi. Singh'e göre yürüyüş, spin dersleri veya interval koşular kadar yoğun enerji harcatmasa da en az onlar kadar değerli. Ayrıca her yaş grubundan ve farklı sağlık geçmişine sahip bireylerin sağlık sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olabiliyor.

Evden ya da ofisten çalışmanın avantajları bulunsa da uzmanlar gün boyunca hareketsiz kalmanın zamanla sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Harvard Üniversitesi evrimsel biyoloji profesörü Dan Lieberman "Asıl problem, egzersiz yapmadan çok fazla oturmak" dedi. Dr. Singh de yürüyüşün, uzun süreli oturma alışkanlığını kesintiye uğrattığını ve bunun uzun vadede önemli bir sağlık avantajı sağladığını vurguladı. Singh'e göre arkadaşlarla yürüyüş yapmak, düzenli alışkanlık oluşturmanın en etkili yollarından biri. Uzmanlar ayrıca yürüyüşlerin mutlaka tempolu veya yorucu olmak zorunda olmadığını ifade ediyor. Düzenli şekilde dışarı çıkıp yürümek bile vücut için fayda sağlıyor. Tek başına egzersiz yapmayı tercih edenler ise müzik, podcast veya sesli kitaplardan yararlanabilir. Singh, sevilen bir podcast'i dinlemenin motivasyonu artırabileceğini söyledi.