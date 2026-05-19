Obezite oranları Batı Avrupa’da düşüyor

Yeni bir küresel araştırmaya göre, obezite oranları son 40 yılda birçok düşük ve orta gelirli ülkede keskin bir şekilde artmaya devam ederken, Batı Avrupa ve diğer yüksek gelirli ülkelerde sabitlendi. Nature dergisinde yayınlanan araştırmada, 1980-2024 yılları arasında 200 ülke ve bölgede 232 milyon kişiden elde edilen veriler analiz edildi. Euronews'teki habere göre; Araştırmacılar, çalışmanın obeziteyi tek bir "küresel salgın" olarak tanımlama fikrine meydan okuduğunu, bunun da "gidişatın ülkeler, yaş grupları ve cinsiyet arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiği gerçeğini" göz ardı edebileceğini söylüyor. Çalışma, yaklaşık 2 bin bilim insanından oluşan bir ağ olan NCD Risk Faktörü İşbirliği tarafından, beş yaş ve üzeri kişilerde boy ve kiloyu ölçen 4 binden fazla nüfus temelli çalışmadan elde edilen verilerle gerçekleştirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!