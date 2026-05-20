40’lı yaşlarınıza gelmeden bu besinleri tüketin!

40'lı yaşlarda benimsenen beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlardaki sağlık durumu ve yaşam süresi üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bitki temelli ve işlenmemiş gıdaların ağırlıklı olduğu beslenme düzeninin daha sağlıklı yaşlanmayı desteklediğini ifade ediyor. Huffington Post'un haberinde yer alan; uzmanlar, 40'lı yaşların ilerleyen yıllardaki sağlık durumunu şekillendiren kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu dönemde kazanılan sağlıklı alışkanlıkların ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir yaşamın temelini attığını söylüyor. Uzun yaşam ve yaşlanma üzerine çalışan uzmanlar, en sağlıklı yaşlanan bireylerin ortak beslenme alışkanlıklarını anlattı. Uzmanlara göre doğru gıdaları tüketmek, yaşam süresini yıllarca uzatabilir. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye başlamak için ileri yaşlar beklenmemeli. Çünkü bu yaşlarda yapılacak değişikliklerin yaşam süresine önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

ÖMRÜ 10 YIL UZATIYOR

Hakemli tıp dergisi Public Library of Science'ta yayımlanan bir modelleme çalışmasına dikkat çekildi. Çalışmaya göre 40 yaşındaki bireylerin Batı tarzı beslenmeden uzaklaşıp; daha fazla baklagil, kuruyemiş ve tam tahıl tükettiği, kırmızı et ile işlenmiş eti azalttığı 'ideal' bir beslenme düzenine geçmesi durumunda yaşam süresi kadınlarda 10, erkeklerde ise 11,7 yıl uzayabiliyor.

UZUN YAŞAM İÇİN BİTKİ TEMELLİ BESLENME

Bitki temelli beslenme: Uzmanlara göre sebze ve bitki ağırlıklı beslenmek, uzun ve sağlıklı yaşam ihtimalini artırıyor. Uzun ömürlü bireylerde en sık görülen alışkanlığın 'çoğunlukla bitki bazlı ve minimum işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme düzeni' olduğunu söylüyorlar. Kuruyemiş, tohum ve baklagiller: Alerjisi olmayan kişiler için kuruyemiş ve tohumlar son derece sağlıklı seçenekler. Uzmanlar, fasulye, mercimek, bezelye ve yer fıstığı gibi baklagillerin önemine dikkat çekiyor. Protein tüketimi: Araştırmacılar, özellikle kadınların yeterince protein tüketmediğini belirtiyor. İleri yaşlardaki kas kaybını önlemek için kadınların günlük protein ihtiyacı mevcut önerilerin üzerine çıkabiliyor. Uzmanlar, kilo başına 0,8 gram olan standart protein önerisinin yerine, yaş ilerledikçe kilogram başına 1,2 ila 1,6 gram proteinin daha faydalı olabileceğini savunuyor. İşlenmemiş gıdalar: Uzmanlar işlenmiş ürünler yerine doğal gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek "İnsan vücudu yiyecekleri çiğnemek için tasarlandı. Smoothie, hazır içecek veya takviyeler yerine gerçek besinler tüketilmeli" diyor.