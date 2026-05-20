Gençlik yaşının sınırı artık 39

Rusya Sağlık Bakanlığı, yaşam süresinin uzaması ve biyolojik yaşlanmanın yavaşlaması nedeniyle 39 yaşındaki insanların da genç kabul edileceğini açıkladı. Bakanlık, bu durumun kariyer değiştirmek ve yeni eğitimler almak için daha fazla zaman sunduğunu vurguladı. Ülkede resmi olarak 14-35 yaş arası genç kategorisinde yer alıyor. Düşük doğum oranları ve demografik kriz sebebiyle yaş sınırının yukarı çekilmesi tartışma konusu oldu. Uzmanlar, sınırın değişmesinin sosyal destek ve iş piyasasını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.